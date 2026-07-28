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Затверджено новий тариф "Укренерго": передача електроенергії подорожчає на чверть
Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг, затвердила новий тариф НЕК “Укренерго” на передачу електроенергії. З 1 серпня 2026 року він становитиме 928,45 грн за МВт·год без ПДВ, що на 25% більше за чинний рівень.
Як пише Delo.ua, рішення прийняте на засіданні регулятора.
Електроенергія може подорожчати
Окремий тариф встановлено для підприємств "зеленої" електрометалургії - 563,26 грн за МВт·год.
Нові тарифи
- Для більшості користувачів системи - 928,45 грн/МВт·год (зростання на 25%);
- Для підприємств «зеленої» електрометалургії - 563,26 грн/МВт·год.
Згідно з документом, до структури тарифу входить складова на виконання спеціальних обов’язків держави щодо розвитку виробництва електроенергії з альтернативних джерел.
Ця частина тарифу становитиме 365,19 грн/МВт·год.
Кошти мають спрямовуватися на забезпечення виконання зобов’язань у сфері підтримки виробників електроенергії з відновлюваних джерел.
У розрахунках НКРЕКП передбачила обсяг передачі електроенергії на рівні 89,55 млн МВт·год.
Новий тариф діятиме для користувачів системи передачі з 1 серпня 2026 року.
Чому переглянули тариф
Ще 7 липня НКРЕКП схвалила тариф "Укренерго" на передачу електроенергії в такому ж розмірі, однак його остаточне затвердження відклали через законодавчу колізію.
Проблема виникла через технічну помилку в законі про market coupling, яка фактично забороняла включати до тарифу "Укренерго" витрати на виконання спеціальних обов'язків (ПСО) раніше, ніж це було заплановано. Після того як Верховна Рада виправила цю норму, а президент підписав відповідний закон, регулятор отримав можливість остаточно затвердити тариф.
Перегляд тарифу НКРЕКП здійснила за зверненням "Укренерго". У компанії пояснили необхідність підвищення кількома причинами:
- зростанням курсу валют, що збільшило витрати компанії;
- необхідністю виконання спеціальних обов'язків із підтримки "зеленої" енергетики, де розрахунки прив'язані до євро;
- скороченням обсягів передачі електроенергії;
- збільшенням витрат на закупівлю електроенергії після лібералізації цінових обмежень на ринку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тариф на передачу електроенергії "Укренерго" може зрости на 25%. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 7 липня планувала розглянути підвищення тарифу на передачу електроенергії для НЕК “Укренерго”. Із 1 серпня 2026 року тариф може зрости на 25% - до 928,45 грн за МВт·год без ПДВ.