Затверджено новий тариф "Укренерго": передача електроенергії подорожчає на чверть

Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг, затвердила новий тариф НЕК “Укренерго” на передачу електроенергії. З 1 серпня 2026 року він становитиме 928,45 грн за МВт·год без ПДВ, що на 25% більше за чинний рівень.

Як пише Delo.ua, рішення прийняте на засіданні регулятора.

Електроенергія може подорожчати

Окремий тариф встановлено для підприємств "зеленої" електрометалургії - 563,26 грн за МВт·год.

Нові тарифи

Для більшості користувачів системи - 928,45 грн/МВт·год (зростання на 25%);

Для підприємств «зеленої» електрометалургії - 563,26 грн/МВт·год.

Згідно з документом, до структури тарифу входить складова на виконання спеціальних обов’язків держави щодо розвитку виробництва електроенергії з альтернативних джерел.

Ця частина тарифу становитиме 365,19 грн/МВт·год.

Кошти мають спрямовуватися на забезпечення виконання зобов’язань у сфері підтримки виробників електроенергії з відновлюваних джерел.

У розрахунках НКРЕКП передбачила обсяг передачі електроенергії на рівні 89,55 млн МВт·год.

Новий тариф діятиме для користувачів системи передачі з 1 серпня 2026 року.

Чому переглянули тариф

Ще 7 липня НКРЕКП схвалила тариф "Укренерго" на передачу електроенергії в такому ж розмірі, однак його остаточне затвердження відклали через законодавчу колізію.

Проблема виникла через технічну помилку в законі про market coupling, яка фактично забороняла включати до тарифу "Укренерго" витрати на виконання спеціальних обов'язків (ПСО) раніше, ніж це було заплановано. Після того як Верховна Рада виправила цю норму, а президент підписав відповідний закон, регулятор отримав можливість остаточно затвердити тариф.

Перегляд тарифу НКРЕКП здійснила за зверненням "Укренерго". У компанії пояснили необхідність підвищення кількома причинами:

зростанням курсу валют, що збільшило витрати компанії;

необхідністю виконання спеціальних обов'язків із підтримки "зеленої" енергетики, де розрахунки прив'язані до євро;

скороченням обсягів передачі електроенергії;

збільшенням витрат на закупівлю електроенергії після лібералізації цінових обмежень на ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тариф на передачу електроенергії "Укренерго" може зрости на 25%. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 7 липня планувала розглянути підвищення тарифу на передачу електроенергії для НЕК “Укренерго”. Із 1 серпня 2026 року тариф може зрости на 25% - до 928,45 грн за МВт·год без ПДВ.