Підвищення тарифів: передача електроенергії від Укренерго подорожчає на 25%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкт постанови про підвищення тарифу НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії з 1 серпня 2026 року до 928,45 грн/МВт·год (без ПДВ). Це на 25% вище за нинішній уровень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеіал “Інтерфакс-Україна”.

Для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф схвалили на рівні 563,26 грн/МВт·год. Водночас у структурі загального тарифу складова на виконання спеціальних обов'язків для компенсації "зеленій" генерації становитиме 365,19 грн/МВт·год. Проєкт рішення буде оприлюднено на сайті НКРЕКП для подальшого обговорення.

Законодавча колізія як перешкода

Головною особливістю ухваленого рішення є примітка, згідно з якою тариф остаточно затвердять лише за умови усунення законодавчої колізії. Голова НКРЕКП Юрій Власенко висловив сподівання, що найближчим часом Верховна Рада виправить цю помилку, аби регулятор зміг повноцінно затвердити нові цифри.

Нагадаємо, через цю колізію НКРЕКП раніше відмовилася переглядати тариф "Укренерго" з 1 липня. Проблема виникла під час ухвалення закону про об'єднання ринків (market coupling) №4834-IX. У його тексті прописано норму, яка забороняє включати будь-які ПСО до тарифу системного оператора. Ця заборона мала запрацювати лише з 1 січня 2030 року. Проте через технічну помилку секретаріату енергетичного комітету ВРУ норму забули внести до переліку прикінцевих положень щодо відтермінування, через що вона юридично набула чинності передчасно й заблокувала виплати "зеленій" генерації з тарифу оператора.

До цього, 26 травня, комісія попередньо схвалювала проєкт тарифу з 1 липня на рівні 903,53 грн/МВт·год (без ПДВ), але через згадану юридичну деталь хід справ змінився.

Причини для перегляду розцінок

НЕК "Укренерго" офіційно звернулася до регулятора з проханням відкоригувати тарифи на передачу та диспетчеризацію з кількох причин:

Зростання курсів валют, що створює значне додаткове фінансове навантаження на держкомпанію.

Виконання спеціальних обов'язків перед виробниками з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), оскільки "зелений" тариф в Україні законодавчо зафіксовано в євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тариф на передачу електроенергії "Укренерго" може зрости на 25%. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 7 липня планувала розглянути підвищення тарифу на передачу електроенергії для НЕК “Укренерго”. Із 1 серпня 2026 року тариф може зрости на 25% - до 928,45 грн за МВт·год без ПДВ.