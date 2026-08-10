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Котельні та спецтехніка для громад: Україна отримала партію обладнання з Німеччини

обладнання GIZ
Німецьке товариство GIZ передало Україні партію обладнання / Агентство відновлення

Державне агентство відновлення отримало від німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ партію обладнання та техніки для підготовки українських громад до опалювального сезону. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба агентства.

Перелік обладнання

У межах співпраці з GIZ Агентство відновлення отримало наступне обладнання для подальшої передачі громадам:

  • 12 аварійних газово/рідкопаливних мобільних котелень потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4; 
  • 2 мобільні котельні потужністю 1950 кВт на базі котлів Viessmann Vitomax LW M60A
  • 3 екскаватори-навантажувачі JCB 3CX; 
  • 3 самоскиди з маніпуляторами Mercedes-Benz; 
  • 2 вантажні автомобілі з тралами; 
  • 2 комплекти систем акумуляторів LiFePo4 ємністю 60 кВт·год та напругою 614,4 В (із 12 акумуляторів, інвертора, блоку керування та монтажної стійки кожен).

Найближчим часом очікується надходження додаткових мобільних котелень.

"Отримане обладнання дозволить забезпечити стале проходження наступних опалювальних періодів та зміцнити енергетичну стійкість громад в умовах воєнного стану", — наголосив заступник голови Агентства відновлення Іван Лукеря.

Про GIZ

GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit або Німецьке товариство міжнародного співробітництва) — це державне федеральне агентство Німеччини, яке допомагає впроваджувати проєкти міжнародного розвитку та підтримує сталий розвиток у всьому світі.

З 2009 року GIZ має Бюро в Києві. Активно підтримує розвиток державності та сталої демократії в Україні, розвиток інфраструктури та енергоефективності.

Нагадаємо, енергетичні підприємства у Тернопільській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Кіровоградській областях отримали понад 80 тонн обладнання від Ісландії.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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