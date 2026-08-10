"Податок на Google" в Україні: скільки сплатили іноземні компанії

Компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги українським користувачам, за сім місяців 2026 року сплатили до бюджету 11,3 млрд грн так званого "податку на Google". Це на 1,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.

Іноземні компанії перерахували до бюджету 92,8 млн євро та $149,4 млн ПДВ.

Серед найбільших платників ДПС називає Google, Apple, Valve, Meta, Sony, Etsy та Netflix.

Від початку 2026 року платниками ПДВ в Україні зареєструвалися ще 18 нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам. Станом на 1 серпня їхня загальна кількість досягла 159.

Обов’язок зареєструватися платником ПДВ виникає у нерезидента, якщо сума операцій із постачання електронних послуг на митній території України за останні 12 місяців перевищує еквівалент 1 млн грн.

Додамо, за перший квартал 2026 року міжнародні технологічні гіганти сплатили до державного бюджету України 4,5 млрд грн ПДВ на електронні послуги. Це на 28% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли сума надходжень становила 3,5 млрд грн.