"НІБУЛОН" різко скоротив експорт зерна через блокаду портів

"НІБУЛОН" у липні зміг експортувати лише 60 тис. тонн зерна із законтрактованих близько 250 тис. тонн через блокаду українських морських портів. Компанія відвантажила лише два судна замість запланованого обсягу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інтерв'ю власника компанії Андрія Вадатурського для Forbes.

За словами власника і CEO "НІБУЛОНу" Андрія Вадатурського, липнева експортна програма компанії була побудована на відвантаженнях через порти Одеси.

До блокади компанія інвестувала близько $25 млн у розвиток інфраструктури на Дунаї. Після відновлення роботи морського коридору цей альтернативний маршрут фактично перестали активно використовувати.

Вадатурський вважає, що альтернативні шляхи експорту потрібно підтримувати навіть після відновлення роботи морських портів. Серед можливих механізмів він назвав компенсацію транспортних витрат та підтримку перевезень через "Укрзалізницю".

Водночас Вадатурський не вважає ситуацію критичною для всього агросектору. За його оцінкою, за умови відновлення альтернативної логістики та стабілізації ринку галузь може повернутися до прибутковості протягом двох-трьох місяців.

Нагадаємо, російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру фактично зупинили рух до портів Великої Одеси. Це створює пряму загрозу для експорту понад 30 млн тонн української агропродукції та стабільності світових продовольчих ринків.