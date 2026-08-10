"НИБУЛОН" резко сократил экспорт зерна из-за блокады портов

"НИБУЛОН" в июле смог экспортировать всего 60 тыс. тонн зерна из законтрактованных около 250 тыс. тонн из-за блокады украинских морских портов. Компания отгрузила всего два судна вместо запланированного объема.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью владельца компании Андрея Вадатурского для Forbes.

По словам владельца и CEO "НИБУЛОНА" Андрея Вадатурского, июльская экспортная программа компании была построена на отгрузках через порты Одессы.

В блокаду компания инвестировала около $25 млн в развитие инфраструктуры на Дунае. После возобновления работы морского коридора этот альтернативный маршрут фактически перестали активно использоваться.

Вадатурский считает, что альтернативные пути экспорта следует поддерживать даже после возобновления работы морских портов. Среди возможных механизмов он назвал компенсацию транспортных расходов и поддержку перевозок через "Укрзалізницю".

В то же время, Вадатурский не считает ситуацию критической для всего агросектора. По его оценке, при восстановлении альтернативной логистики и стабилизации рынка отрасль может вернуться к доходности в течение двух-трех месяцев.

Напомним, российские атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру, фактически остановили движение в порты Большой Одессы. Это создает прямую угрозу экспорту более 30 млн тонн украинской агропродукции и стабильности мировых продовольственных рынков.