Сервис поиска нянь ProTurbota интегрировал верификацию через "Дію"

Сервис ProTurbota интегрировал PhotoID и "Дія.Підпис" для онлайн-верификации пользователей. Подтверждать личность смогут как няни, так и родители, пользующиеся платформой.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

Для прохождения проверки пользователю нужно пройти фотоверификацию, после чего подтвердить ее с помощью "Дія.Підпису".

После верификации родители смогут проверить, что профиль няни принадлежит реальному лицу. Аналогичная возможность доступна и для нянь по профилям семей.

Весь процесс проходит онлайн без предоставления бумажных документов.

Напомним, в Украине с 1 января официально стартовала программа поддержки работающих родителей под названием "єЯсла".

Эта инициатива создана для того, чтобы помочь семьям с детьми в возрасте от 1 до 3 лет компенсировать расходы на услуги няни. Программой предусмотрено два вида выплат по восемь и двенадцать тысяч.