Подготовка к зиме: Энергетический штаб оценил баланс газа и электроэнергии

Сегодня, 10 августа, на заседании Энергетического штаба был рассмотрен прогнозный баланс газа и электроэнергии. Оценка проводилась с учетом нескольких возможных сценариев прохождения зимнего периода.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава правительства Сергей Корецкий.

Премьер заявил, что на заседании Энергетического штаба заслушал доклады министра энергетики Дениса Шмыгаля, а также руководителей "Нафтогаза", "Укрэнерго", "Энергоатома", "Укргидроэнерго", "Центрэнерго", ДТЭК, "Оператора ГТС".

В ходе встречи был проанализирован ход ремонтных работ на объектах генерации и ход сооружения дополнительных защитных конструкций.

Ключевые задачи

"Сфокусировал всех на приоритетах - защите объектов критической инфраструктуры и создании резервных запасов горючего и оборудования для быстрого восстановления поврежденных объектов", - отметил Корецкий.

Участники заседания определили направления, где необходимо ускорить выполнение работ, учитывая интенсивность российских обстрелов. По итогам штаба предоставлены соответствующие поручения, координация и контроль за выполнением которых возложены на Министерство энергетики.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине продолжается подготовка к новому отопительному сезону. По состоянию на 1 августа необходимые работы выполнены в 83553 жилых домах, что составляет почти 60% от запланированного объема.