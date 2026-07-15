Подготовка к зиме, оборона и защита инфраструктуры: Корецкий озвучил план работы правительства

Представители фракции "Слуга народа" провели встречу с Сергеем Корецким, в ходе которой обсудили его видение работы Кабинета министров, структуру правительства и ключевые вызовы для страны. Среди главных приоритетов он назвал поддержку граждан, подготовку к отопительному сезону, укрепление обороны и защиту критической инфраструктуры.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

О приоритетах работы правительства

По словам Арахамии, у Корецкого значительный опыт работы в корпоративном и государственном секторах, в частности в "Укрнафте" и "Нафтогазе". Он отметил, что во время прошлого отопительного сезона газ оставался одним из немногих энергоресурсов, который стабильно поставлялся потребителям, несмотря на российские атаки на объекты добычи и хранения.

Арахамия подчеркнул, что такой опыт может быть особенно важен накануне сложного отопительного сезона, к которому Украина готовится в условиях войны.

Среди главных направлений работы правительства Корецкий назвал поддержку населения, подготовку к зиме, усиление сил обороны и защиту критической инфраструктуры.

Об отставке Свириденко

14 июля Верховная Рада Украины поддержала заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Временно обязанности премьера, по словам нардепа Ярослава Железняка, будет выполнять Денис Шмыгаль как первый вице-премьер-министр.

На должность нового главы правительства рассматривают четыре кандидатуры:

Наиболее вероятным кандидатом на нового главу правительства СМИ и отдельные нардепы называют главу группы "Нафтогаз" Сергея Корецкого.

В 2023 году первым громким успехом Корецкого стала реформа "Укрнафты" и впоследствии это позволило ему пойти на повышение и возглавить "Нафтогаз".

Delo.ua разобралось кто такой Корецкий, чем он отметился на предыдущих должностях в государственных предприятиях и какие вызовы могут стоять перед ним на новой работе.