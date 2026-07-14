Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко

14 июля Верховная Рада Украины поддержала заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Как пишет Delo.ua, об этом стало известно по трансляции заседания парламента.

За соответствующее решение проголосовали 258 нардепов.

Увольнение главы правительства влечет отставку всего Кабинета министров.

Что известно о Юлии Свириденко

Свириденко возглавила Кабмин год назад – 17 июля 2025 года Рада одобрила ее назначение. Премьером она стала после отставки Дениса Шмыгаля, который уже в правительстве Свириденко возглавил сначала Минобороны, а затем – Минэнерго.

До назначения премьером Свириденко занимала должность первого вице-премьера, министра экономики. Ранее – была заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Кадровые изменения в правительстве

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров и состава руководителей правоохранительных органов.

Зеленский и сама Свириденко не называли официальных причин смены главы правительства. В то же время премьер заявляла, что готова продолжать государственную службу. Зеленский сообщил, что предложил ей возглавить одно из направлений в отношениях с ключевым международным партнером Украины.

Сообщалось, что Свириденко может быть назначен. послом Украины в США.

"Общественное" со ссылкой на собственные источники писало, что Свириденко не приняла предложение стать послом Украины в США после отставки с должности премьер-министра.

Временно обязанности премьера, по словам нардепа Ярослава Железняка, будет выполнять Денис Шмигаль как первый вице-премьер-министр.

На должность нового главы правительства рассматривают четыре кандидатуры:

Наиболее вероятным кандидатом на нового главу правительства СМИ и отдельные нардепы называют главу группы "Нафтогаз" Сергея Корецкого. В 2023 году первым громким успехом Корецкого стала реформа "Укрнафты" и впоследствии это позволило ему пойти на повышение и возглавить "Нафтогаз". Delo.ua разобралось , кто такой Корецкий, чем он отличился на предыдущих должностях в государственных предприятиях и какие вызовы могут стоять перед ним на новой работе.