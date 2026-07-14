Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко

14 липня Верховна Рада України підтримала заяву про відставку прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Як пише Delo.ua, про це стало відомо із трансляції засідання парламенту.

За відповідне рішення проголосували 258 нардепів.

Звільнення очільниці уряду тягне за собою відставку всього Кабінету міністрів.

Що відомо про Юлію Свириденко

Свириденко очолила Кабмін рік тому - 17 липня 2025 року Рада схвалила її призначення. Прем'єром вона стала після відставки Дениса Шмигаля, який вже в уряді Свириденко очолив спершу Міноборони, а потім - Міненерго.

До призначення прем'єром Свириденко обіймала посаду першого віцепрем'єра, міністра економіки. Раніше - була заступницею керівника Офісу президента України.

Кадрові зміни в уряді

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів і складу керівників правоохоронних органів.

Зеленський та сама Свириденко не називали офіційних причин зміни очільника уряду. Водночас прем’єрка заявляла, що готова продовжувати державну службу. Зеленський повідомив, що запропонував їй очолити один із напрямків у відносинах із ключовим міжнародним партнером України.

Повідомлялося, що Свириденко можуть призначити послом України у США.

"Суспільне" з посиланням на власні джерела писало, що Свириденко наразі не прийняла пропозицію стати послом України у США після відставки з посади прем’єр-міністерки.

Тимчасово обов’язки прем’єра, за словами нардепа Ярослава Железняка, виконуватиме Денис Шмигаль як перший віцепрем’єр-міністр.

На посаду нового глави уряду наразі розглядають чотири кандидатури:

Найбільш ймовірним кандидатом на нового очільника уряду ЗМІ та окремі нардепи називають очільника групи "Нафтогаз" Сергія Корецького. У 2023 першим гучним успіхом Корецького стала реформа "Укрнафти" і згодом це дозволило йому піти на підвищення та очолити "Нафтогаз". Delo.ua розібралося хто такий Корецький, чим він відзначився на попередніх посадах в державних підприємствах та які виклики можуть стояти перед ним на новій роботі.