Свириденко може стати послом у США: хто замінить її на посаді прем’єра

Прем’єр-міністерку Юлію Свириденко можуть призначити послом України у США, а на посаду нового глави уряду наразі розглядають чотири кандидатури. Йдеться про Олексія Корецького, Дениса Шмигаля, Михайла Федорова та Ігоря Терехова.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення народного депутата Ярослава Железняка.

За словами Железняка, можливе призначення Свириденко послом у США означатиме її відставку з посади прем’єр-міністерки та оновлення всього Кабінету міністрів. Водночас остаточного кандидата на посаду нового прем’єра, за його інформацією, поки немає.

Депутат зазначив, що станом на зараз серед можливих кандидатів на посаду глави уряду розглядаються:

Олексій Корецький;

Денис Шмигаль;

Михайло Федоров;

Ігор Терехов.

"Зараз заміна Свириденко з поста ПМ на посла США це трохи вимушений крок. До якого не сильно влада готувалась. Рішення сьогодні остаточне прийняли на нараді з Президентом о 13:00, тому всі інші кроки не сильно продумані", - написав він.

Очікується, що на пленарному тижні 13-14 липня Верховна Рада може розглянути звільнення Свириденко з посади прем’єр-міністерки. Після цього весь уряд має перейти у статус виконувачів обов’язків.

Тимчасово обов’язки прем’єра, за словами Железняка, виконуватиме Денис Шмигаль як перший віцепрем’єр-міністр.

Депутат нагадав, що призначення нового прем’єра та нового складу уряду — це два окремі голосування. Новий склад Кабміну подає вже призначений прем’єр-міністр.

Окремо Верховна Рада має голосувати за двох міністрів, кандидатури яких вносить президент: міністра оборони та міністра закордонних справ.

Що каже Свириденко

Свириденко у своєму повідомленні прямо не заявила про перехід на дипломатичну посаду, але написала, що обговорила з президентом виклики, необхідні зміни для посилення роботи уряду та відносин з міжнародними партнерами.

"Готова й надалі служити Українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру", — зазначила вона.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Свириденко очолити новий напрям у відносинах із ключовим партнером. Він також анонсував оновлення Кабінету міністрів і складу керівників правоохоронних органів.