Свириденко может стать послом в США: кто заменит ее на должности премьера

Премьер-министр Юлию Свириденко могут назначить послом Украины в США, а на должность нового главы правительства сейчас рассматривают четыре кандидатуры. Речь идет об Алексее Корецком, Денисе Шмыгале, Михаиле Федорове и Игоре Терехове.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

По словам Железняка, возможное назначение Свириденко послом в США будет означать ее отставку с поста премьер-министра и обновление всего Кабинета министров. В то же время, окончательного кандидата на должность нового премьера, по его информации, пока нет.

Депутат отметил, что на сегодня среди возможных кандидатов на должность главы правительства рассматриваются:

Алексей Корецкий;

Денис Шмигаль;

Михаил Федоров;

Игорь Терехов.

"Сейчас замена Свириденко с поста ПМ на посла США это несколько вынужденный шаг. К которому не сильно власть готовилась. Решение сегодня окончательно приняли на совещании с Президентом в 13:00, поэтому все остальные шаги не сильно продуманы", – написал он.

Ожидается, что на пленарной неделе 13-14 июля Верховная Рада может рассмотреть увольнение Свириденко с должности премьер-министра. После этого все правительство должно перейти в статус исполняющих обязанности.

Временно обязанности премьера, по словам Железняка, будет выполнять Денис Шмигаль как первый вице-премьер-министр.

Депутат напомнил, что назначение нового премьера и нового состава правительства – это два отдельных голосования. Новый состав Кабмина представляет уже назначенный премьер-министр.

Отдельно Верховная Рада должна голосовать за двух министров, кандидатуры которых вносит президент: министр обороны и министр иностранных дел.

Что говорит Свириденко

Свириденко в своем сообщении прямо не заявила о переходе на дипломатическую должность, но написала, что обсудила с президентом вызовы, необходимые изменения для усиления работы правительства и отношений с международными партнерами.

"Готова и дальше служить Украинскому государству и выполнять задачи, направленные на усиление позиций Украины, защиту национальных интересов и приближение справедливого мира", — отметила она.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил Свириденко возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером. Он также анонсировал обновление Кабинета Министров и состава руководителей правоохранительных органов.