Ольга Стефанишина назначена новым послом Украины в США

Ольга Стефанишина
Ольга Стефанишина. Фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной послом Украины в США. Среди главных задач для дипломатки – реализация договоренностей между Киевом и Вашингтоном, прежде всего в сфере обороны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава государства.

Стефанишина будет представлять Украину в США

Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной новым послом Украины в США. Формальные процедуры завершены, и дипломат уже приступает к выполнению своих обязанностей.

Главными задачами Стефанишиной станут обновление работы украинского посольства и реализация всех договоренностей с Вашингтона, в том числе в сфере обороны. По словам президента, от отношений с США во многом зависит долгосрочное обеспечение безопасности Украины.

Украинская сторона ожидает активное развитие сотрудничества.

"На столе – два украинских предложения, это сильные предложения. Это соглашение об оружии для Украины, это соглашение о современных дронах для Соединенных Штатов. И мы рассчитываем на быстрое движение в отношениях", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский также поблагодарил Оксану Маркарову, которая представляла Украину в США в течение последних лет полномасштабной войны, отметив, что благодаря ее работе Украину в Соединенных Штатах всегда слышали. Президент предложил Маркаровой продолжить работу в команде по другим направлениям.

Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальной уполномоченной президента Украины по развитию сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

Автор:
Ольга Опенько