Посольство США в Украине возглавит Джулия Дэвис: что о ней известно

Госдеп США назначил временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис, которая возглавит посольство с 5 мая вместо Бриджит Бринк.

Об этом сообщила представитель Государственного департамента США Темми Брюс.

По ее словам, Дэвис будет исполнять обязанности временной поверенной в делах США, пока президент США не назначит нового посла США в Украине.

Как отметила спикер Госдепа, назначение состоялось "в критический момент, когда мы двигаемся к мирному соглашению, чтобы остановить кровопролитие". Она также добавила, что у Дэвиса "значительный опыт в международной дипломатии".

Что известно о Джули Дэвис

Как говорится на сайте посольства США в Украине, Джули Дэвис является высококвалифицированной карьерной дипломаткой со статусом министра-советника и имеет значительный опыт в сфере международной дипломатии. За последние 30 лет она занимала ключевые должности во внешнеполитической службе США.

В настоящее время посол Дэвис представляет Соединенные Штаты как посол в Республике Кипр — этот пост занимает с февраля 2023 года.

Она работала заместителем помощника госсекретаря США по делам Западной Европы и ЕС в Бюро по делам Европы и Евразии и заместителем постоянного представителя Миссии США при НАТО. Дэвис была специальным посланником по Беларуси в Вильнюс.

"Посол Дэвис будет возглавлять взаимодействие посольства в Киеве с украинским правительством и народом от имени президента Трампа и государственного секретаря Рубио. На этой должности она будет без устали работать над тем, чтобы положить конец войне и остановить кровопролитие, укрепляя двусторонние отношения, делая и Америку, и Украину безопаснее, сильнее". посольства.

Дэвис начнет исполнять обязанности с понедельника, 5 мая.

Почему уволилась Бриджит Бринк

Предыдущая посолка США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку в апреле. Газета Financial Times писала, что такое решение Бринк приняла из-за усиления политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа.

Ее отставка также состоялась на фоне ухудшения рабочих отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя, по словам источников, это и не было причиной отказа от должности.