Дания выделила Украине еще 20 млн евро в поддержку энергетики

Дания объявила о выделении Украине дополнительной финансовой помощи для восстановления и поддержки энергетического сектора. Речь идет о 150 млн датских крон, что эквивалентно примерно 20 млн евро.

Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба Минэнерго.

Дополнительное финансирование поможет украинским энергетикам более оперативно реагировать на последствия российских атак, восстанавливать поврежденные объекты и поддерживать стабильную работу энергосистемы.

"Благодарны датскому правительству и народу за эту поддержку, которая особенно важна сейчас, когда россия продолжает целенаправленно атаковать нашу энергетическую инфраструктуру. Дополнительная помощь усилит возможности наших энергетиков противостоять последствиям российских атак, оперативнее восстанавливать поврежденные объекты и обеспечивать стабильную работу энергосистемы", - заявил министр Денис Шмыгаль.

Сколько Дания уже предоставила Украине в поддержку энергетики

С учетом нового взноса общая сумма помощи Дании в Фонд поддержки энергетики Украины составляет 78,5 млн. евро.

Средства фонда используются для закупки оборудования и материалов, необходимых для ремонта и восстановления энергетической инфраструктуры. Это позволяет украинским энергетическим предприятиям заменять поврежденное оборудование, проводить аварийно-восстановительные работы и возвращать электроснабжение потребителям.

Дополнительное финансирование от Дании усилит ресурсные возможности Украины для восстановления энергетических объектов, подвергающихся российским атакам.

Напомним, Украина и Дания договорились о расширении оборонного партнерства по нескольким стратегическим направлениям. Ключевыми темами взаимодействия станут развитие программы Drone Deal, разработка решений против баллистических угроз и привлечение европейских ресурсов для фронта.