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Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи на €643 миллиона

Дания, флаги, Украина
Дания объявила о пакете помощи на €643 млн. Фото: armyinform.com.ua

Дания выделяет Украине 32-й пакет военной помощи на сумму 4,8 миллиарда датских крон (примерно 643 миллиона евро). В него войдет военное оборудование для нужд Вооруженных сил Украины.

Как пишет Dilo, об этом объявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен по итогам заседания Комитета по вопросам внешней политики, сообщает DR.

Объявление о новом транше военной поддержки состоялось на фоне официального визита президента Украины в Копенгаген.

"Сегодня мы обсудили с комитетом 32-й пакет помощи Украине на сумму 4,8 миллиарда крон в виде военного оборудования", - отметил Ларс Лекке Расмуссен.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский 10 ноября сообщил о прибытии в Данию, где у него запланированы встречи с премьер-министром Мэтте Фредериксен, датскими парламентариями и ведущими оборонными компаниями. Также, по его словам, запланирована аудиенция у короля Фредерика Х и отдельная встреча с премьер, Финляндия.

Напомним, Дания поставила Украине более 50 тысяч боеприпасов калибра 20 мм для бортовых орудий истребителей F-16. Снабжение организовали в ускоренном режиме.

В июне Украина и Дания договорились о расширении оборонного партнерства по нескольким стратегическим направлениям. Ключевыми темами взаимодействия станут развитие программы Drone Deal, разработка решений против баллистических угроз и привлечение европейских ресурсов для фронта.

Автор:
Татьяна Бессараб

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