НБУ разрешил новой финансовой компании торговать наличной валютой

Национальный банк Украины выдал новую лицензию на осуществление валютных операций ООО "Финансовая компания "Сич". Компания получила право торговать валютными ценностями в наличной форме.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Соответствующее решение принял Комитет НБУ по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 9 ноября 2026 года. Основанием стали заявление и документы, поданные компанией.

Какой статус получила компания

Вместе с лицензией на осуществление валютных операций ООО "ФК "Сич" приобрело статус финансовой компании.

Таким образом предприятие стало новым участником рынка небанковских финансовых услуг, получив разрешение на торговлю наличной иностранной валютой.

Выданная лицензия предусматривает право осуществлять валютные операции по части торговли валютными ценностями в наличной форме.

Это дает компании возможность работать на сегменте наличного валютного рынка в пределах предоставленного регулятором разрешения.

Справка о компании

Согласно данным YouControl, ООО "Финансовая компания "СИЧ" зарегистрировано 23 декабря 2025 года. Размер уставного капитала компании составляет 3 млн грн. По состоянию на 10 ноября 2026 года юридическое лицо имеет статус зарегистрированного.

Руководителем компании указан Александр Девятко, занимающий эту должность с даты регистрации предприятия.

Основной вид деятельности – предоставление других финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения.

Среди дополнительных направлений деятельности компании – другие виды денежного посредничества, финансовый лизинг и другие виды кредитования.

Напомним, в октябре Национальный банк Украины применил меры влияния к шести небанковским финансовым учреждениям: трем компаниям объявил письменные оговорки, еще одну финансовую компанию и ломбард обязал устранить нарушения, а платежное учреждение оштрафовал на 680 тыс. грн.