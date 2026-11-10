НБУ дозволив новій фінансовій компанії торгувати готівковою валютою

Національний банк України видав нову ліцензію на здійснення валютних операцій ТОВ "Фінансова компанія "Січ". Компанія отримала право торгувати валютними цінностями в готівковій формі.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Відповідне рішення ухвалив Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 9 листопада 2026 року. Підставою стали заява та документи, подані компанією.

Який статус отримала компанія

Разом із ліцензією на здійснення валютних операцій ТОВ "ФК "Січ" набуло статусу фінансової компанії.

Таким чином, підприємство стало новим учасником ринку небанківських фінансових послуг, отримавши дозвіл на торгівлю готівковою іноземною валютою.

Видана ліцензія передбачає право здійснювати валютні операції в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

Це дає компанії можливість працювати на сегменті готівкового валютного ринку в межах наданого регулятором дозволу.

Довідка про компанію

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Фінансова компанія "СІЧ" зареєстроване 23 грудня 2025 року. Розмір статутного капіталу компанії становить 3 млн грн. Станом на 10 листопада 2026 року юридична особа має статус зареєстрованої.

Керівником компанії зазначений Олександр Дев’ятко, який обіймає цю посаду з дати реєстрації підприємства.

Основний вид діяльності - надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.

Серед додаткових напрямів діяльності компанії - інші види грошового посередництва, фінансовий лізинг та інші види кредитування.

Нагадаємо, у жовтні Національний банк України застосував заходи впливу до шести небанківських фінансових установ: трьох компаній оголосив письмові застереження, ще одну фінансову компанію та ломбард зобов’язав усунути порушення, а платіжну установу оштрафував на 680 тис. грн.