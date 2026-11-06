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НБУ оштрафував Sense Bank та Ощадбанк на 35 млн грн: які порушення виявив регулятор

НБУ
Два українські банки отримали штрафи на 35 млн грн: рішення НБУ

Національний банк України у жовтні 2026 року застосував заходи впливу до п'яти фінансових установ - двох банків і трьох небанківських компаній. Найбільший штраф отримав Sense Bank - 25 млн грн, Ощадбанк має сплатити 10 млн грн. Загальна сума грошових стягнень становить понад 38,5 млн грн.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу регулятора.

НБУ також оштрафував ломбард "Кредит Юкрейн", фінансові компанії "Артуа" та "Фінофіс".

За що НБУ оштрафував Sense Bank та Ощадбанк

Найбільший штраф у розмірі 25 млн грн отримав АТ "Сенс Банк". Регулятор встановив порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Зокрема, банк неналежно застосовував ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності та не забезпечував належну перевірку клієнтів.

Ощадбанк отримав штраф у розмірі 10 млн грн. Серед виявлених порушень — недоліки під час перевірки клієнтів та застосування ризик-орієнтованого підходу.

Крім того, НБУ встановив, що банк неналежно виконував вимоги щодо надання регулятору інформації та документів на запити. Також в анкетах клієнтів виявили дані, достовірність яких не підтверджувалася документами, що перебували в розпорядженні банку.

Таким чином, загальна сума штрафів для двох банків становить 35 млн грн.

Які санкції отримали небанківські фінансові установи

  • Серед небанківських установ найбільший штраф отримав ТОВ "Ломбард "Кредит Юкрейн" - 2,747 млн грн. Причиною стали порушення вимог щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зокрема, НБУ виявив недоліки у внутрішніх процедурах управління ризиками, перевірці клієнтів та застосуванні ризик-орієнтованого підходу. Також установа не забезпечила належних додаткових перевірок клієнтів, які є членами сімей політично значущих осіб, та не повністю надавала регулятору запитувані документи й інформацію.

Окремо ломбард отримав письмове застереження за порушення валютного законодавства. Йдеться про проведення валютних операцій із фізичними особами-нерезидентами без відповідної ліцензії НБУ, а також неналежне ведення реєстрів купленої та проданої готівкової іноземної валюти.

  • ТОВ "ФК "Артуа" оштрафували на 799 тис. грн. Регулятор виявив низку недоліків у системі фінансового моніторингу компанії.

Зокрема, установа неналежно організувала внутрішні процедури управління ризиками, перевірки та анкетування клієнтів. Також були порушення щодо роботи з політично значущими особами, зберігання клієнтських документів і формування відповідних переліків.

Крім того, компанія несвоєчасно або не в повному обсязі виконувала вимоги НБУ щодо подання інформації та звітності за результатами внутрішніх перевірок.

  • Ще один штраф отримала ТОВ "ФК "Фінофіс" - 17 тис. грн. Причиною стало неподання до Національного банку окремої статистичної звітності про валютні операції.

Скільки загалом становлять штрафи НБУ

За результатами застосованих у жовтні заходів впливу загальна сума грошових стягнень до п'яти фінансових установ становить 38,563 млн грн.

Найбільша частина цієї суми припадає на банки - Sense Bank та Ощадбанк, які разом отримали штрафи на 35 млн грн.

НБУ продовжує здійснювати нагляд за дотриманням фінансовими установами вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного регулювання. Виявлені порушення можуть призводити до застосування штрафів та інших заходів впливу.

Нагадаємо, у жовтні Національний банк України застосував заходи впливу до шести небанківських фінансових установ: трьох компаній оголосив письмові застереження, ще одну фінансову компанію та ломбард зобов’язав усунути порушення, а платіжну установу оштрафував на 680 тис. грн.

Автор:
Ольга Опенько

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