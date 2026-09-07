Укргазбанк та ще чотири фінустанови отримали штрафи НБУ: найбільший перевищив понад 30 млн грн

Національний банк України у серпні застосував заходи впливу до одного банку та чотирьох небанківських фінансових установ через порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Зокрема, Укргазбанк оштрафували на 17,6 млн грн, а найбільший штраф серед небанківських установ отримала СК “УСГ” - понад 30,7 млн грн.

Про це пише Dilo, з посиланням на повідомлення пресслужби НБУ.

Штрафи НБУ у серпні

АБ "Укргазбанк" штраф 17,6 млн грн

Національний банк оштрафував Укргазбанк на 17,6 млн грн за низку порушень вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Зокрема, банк неналежно застосовував ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності. Також Укргазбанк не вжив у встановлений термін необхідних заходів щодо частини клієнтів, з якими ділові відносини були встановлені до набрання чинності відповідними змінами до вимог фінмоніторингу.

Крім того, НБУ встановив неналежне проведення банком перевірки клієнтів. Йдеться, зокрема, про недотримання вимог щодо належної перевірки та посилених заходів перевірки клієнтів із високим ризиком ділових відносин.

Окремим порушенням стало неналежне виконання Укргазбанком обов’язку своєчасно та в повному обсязі надавати Національному банку достовірну інформацію і документи на його запити. Ці матеріали необхідні регулятору для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу та перевірки дотримання відповідного законодавства.

СК "УСГ" - штраф 30,8 млн грн.

Національний банк оштрафував страхову компанію "УСГ" на 30,8 млн грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зокрема, компанія неналежно оновлювала внутрішні документи з питань фінмоніторингу, проводила перевірку клієнтів та застосовувала ризик-орієнтований підхід.

Також НБУ виявив порушення під час перевірки клієнтів, які є політично значущими особами (PEP), а також неналежне надання регулятору запитуваної інформації та документів. Крім того, компанія не надала в установленому порядку актуальний перелік клієнтів із кваліфікованим електронним підписом керівника.

Окремо НБУ виніс "УСГ" письмове застереження через порушення правил подання статистичної звітності. Компанія подавала звітність із питань фінансового моніторингу з порушенням порядку формування її показників.

ТОВ "Макс Кредит" - штраф 1,08 млн грн

НБУ оштрафував "Макс Кредит" на 1 084 198,34 грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Серед виявлених порушень:

компанія несвоєчасно оновлювала внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;

неналежно проводила перевірку клієнтів;

не надала на запит НБУ актуальний перелік клієнтів, засвідчений кваліфікованим електронним підписом керівника;

не в повному обсязі надавала регулятору необхідну інформацію та документи;

відповідальний працівник неналежно інформував керівництво про питання у сфері фінансового моніторингу.

ТОВ "ФК "Гоал" - штраф 391 тис. грн

Фінансова компанія "Гоал" отримала від НБУ штраф 391 тис. грн за низку порушень вимог у сфері фінансового моніторингу.

Зокрема:

компанія не в повному обсязі надавала НБУ запитувану інформацію та документи;

неналежно оновлювала внутрішні документи з питань фінмоніторингу;

не забезпечувала належний контроль за відповідністю відповідального працівника встановленим вимогам;

відповідальний працівник неналежно інформував керівника про питання фінмоніторингу;

компанія не проводила належним чином внутрішні перевірки дотримання вимог законодавства;

не подала у встановлений строк звіт за результатами внутрішньої перевірки;

неналежно застосовувала ризик-орієнтований підхід;

подавала статистичну звітність із порушеннями та не дотримувалася встановленого порядку виправлення помилок у ній.

ПрАТ "Запоріжзв’язоксервіс" - штраф 255 тис. грн

НБУ оштрафував "Запоріжзв’язоксервіс" на 255 тис. грн за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу.

Регулятор встановив, що компанія:

неналежно розробляла та впроваджувала внутрішні документи й процедури з фінансового моніторингу;

не забезпечувала належну перевірку клієнтів;

неналежно застосовувала ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності.

Нагадаємо, Національний банк України оштрафував платіжну платформу iPay на 16,51 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері платіжних послуг. Регулятор, зокрема, виявив неналежний контроль за якістю та достатністю інформації, що супроводжує платіжні операції.