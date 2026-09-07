Укргазбанк и еще четыре финучреждения получили штрафы НБУ: наибольший превысил более 30 млн грн

Национальный банк Украины в августе применил меры влияния к одному банку и четырем небанковским финансовым учреждениям из-за нарушения требований законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, Укргазбанк оштрафован на 17,6 млн грн, а наибольший штраф среди небанковских учреждений получил СК "УСГ" — более 30,7 млн грн.

Об этом пишет Dilo, со ссылкой на сообщение прессслужбы НБУ.

Штрафы НБУ в августе

АБ "Укргазбанк" штраф 17,6 млн грн

Национальный банк оштрафовал Укргазбанк на 17,6 млн грн за ряд нарушений требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

В частности, банк ненадлежаще применял риск-ориентированный подход в своей деятельности. Также Укргазбанк не принял в установленный срок необходимые меры по части клиентов, с которыми деловые отношения были установлены до вступления в силу соответствующих изменений к требованиям финмониторинга.

Кроме того, НБУ установил ненадлежащее проведение банком проверки клиентов. Речь идет, в частности, о несоблюдении требований надлежащей проверки и усиленных мер проверки клиентов с высоким риском деловых отношений.

Отдельным нарушением стало ненадлежащее исполнение Укргазбанком обязанности своевременно и в полном объеме предоставлять Национальному банку достоверную информацию и документы по его запросам. Эти материалы необходимы регулятору для осуществления надзора в сфере финансового мониторинга и проверки соблюдения соответствующего законодательства.

СК "УСГ" – штраф 30,8 млн грн.

Национальный банк оштрафовал страховую компанию "УСГ" на 30,8 млн грн. за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

В частности, компания ненадлежаще обновляла внутренние документы по вопросам финмониторинга, проводила проверку клиентов и применяла риск-ориентированный подход.

Также НБУ обнаружил нарушения при проверке клиентов, являющихся политически значимыми лицами (PEP), а также ненадлежащее предоставление регулятору запрашиваемой информации и документов. Кроме того, компания не предоставила в установленном порядке актуальный список клиентов с квалифицированной электронной подписью руководителя.

Отдельно НБУ вынес "УСГ" письменную оговорку из-за нарушения правил представления статистической отчетности. Компания представляла отчетность по вопросам финансового мониторинга с нарушением порядка формирования ее показателей.

ООО "Макс Кредит" – штраф 1,08 млн грн

НБУ оштрафовал "Макс Кредит" на 1084198,34 грн за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

Среди выявленных нарушений:

компания несвоевременно обновляла внутренние документы по вопросам финансового мониторинга;

неправильно проводила проверку клиентов;

не предоставила по запросу НБУ актуальный перечень клиентов, заверенный квалифицированной электронной подписью руководителя;

не в полном объеме предоставляла регулятору необходимую информацию и документы;

ответственный работник неправильно информировал руководство о вопросах в сфере финансового мониторинга.

ООО "ФК "Гоал" – штраф 391 тыс. грн

Финансовая компания "Гоал" получила от НБУ штраф в 391 тыс. грн за ряд нарушений требований в сфере финансового мониторинга.

В частности:

компания не в полном объеме предоставляла НБУ запрашиваемую информацию и документы;

ненадлежаще обновляла внутренние документы по вопросам финмониторинга;

не обеспечивала надлежащий контроль над соответствием ответственного работника установленным требованиям;

ответственный работник ненадлежаще информировал руководителя о вопросах финмониторинга;

компания не проводила должным образом внутренние проверки соблюдения требований;

не предоставила в установленный срок отчет по результатам внутренней проверки;

ненадлежаще применяла риск-ориентированный подход;

подавала статистическую отчетность с нарушениями и не соблюдала установленный порядок исправления ошибок в ней.

ЧАО "Запорожсвязьсервис" - штраф 255 тыс. грн

НБУ оштрафовал "Запорожсвязьсервис" на 255 тыс. грн за нарушение требований в сфере финансового мониторинга.

Регулятор установил, что компания:

неправильно разрабатывала и внедряла внутренние документы и процедуры по финансовому мониторингу;

не обеспечивала надлежащую проверку клиентов;

ненадлежаще применяла риск-ориентированный подход в своей деятельности.

Напомним, что Национальный банк Украины оштрафовал платежную платформу iPay на 16,51 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере платежных услуг. Регулятор, в частности, обнаружил ненадлежащий контроль качества и достаточности информации, сопровождающей платежные операции.