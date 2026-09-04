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Штраф НБУ для iPay на 16,5 млн грн: причины и требования регулятора

штраф
НБУ оштрафовал iPay на 16,5 млн грн

Национальный банк Украины оштрафовал платежную платформу iPay на 16,51 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере платежных услуг. Регулятор, в частности, обнаружил ненадлежащий контроль качества и достаточности информации, сопровождающей платежные операции.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

iPay получил штраф

Национальный банк Украины оштрафовал ООО "УПР", работающее под брендом iPay, на 16,509 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере платежных услуг.

Нарушение регулятор обнаружил во время безвыездного наблюдения. В частности, компания ненадлежаще контролировала качество и достаточность информации, сопровождающей платежные операции.

Штраф iPay должен оплатить в течение пяти рабочих дней после получения соответствующего решения Комитета НБУ по надзору и регулированию деятельности банков и оверсайта платежной инфраструктуры.

Кроме того, Нацбанк вынес компании письменную оговорку из-за нарушения требований к системе управления и авторизации деятельности предоставлятеля финансовых платежных услуг.

iPay должен устранить выявленные нарушения и принять меры, чтобы не допустить их повторения в течение 30 календарных дней с даты получения решения.

Соответствующие решения Комитет НБУ принял 2 сентября 2026 года. Они вступают в силу со дня доведения их до сведения компании.

Напомним, в сентябре 2025 года НБУ уже штрафовал iPay на 16,6 млн грн за нарушение требований финансового мониторинга. Регулятор, в частности, выявил недостатки при оценке рисков, системе внутреннего контроля, работе с данными клиентов и отчетности. Тогда же компания получила письменную оговорку из-за ошибок в отчетности и ведении документации.

Напомним, недавно НБУ применил наблюдательные меры к семи небанковским финансовым учреждениям. Трем из них отозваны лицензии, а еще четыре получили требования устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством Украины.

Автор:
Ольга Опенько

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