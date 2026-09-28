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Новости
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Нидерланды выделят €10 млн на модернизацию учебных центров ВСУ

евро
Нидерланды дадут €10 млн на учебные центры ВСУ / Depositphotos

Нидерланды направят 10 миллионов евро на модернизацию двух учебных центров в Украине.

Как пишет Dilo, об этом заявила министерша обороны Нидерландов Дилан Ешильгез-Зегериус во время встречи министров обороны стран Европейского Союза в Брюсселе.

Нидерланды совместно с другими европейскими партнерами инвестируют в развитие обучающей инфраструктуры, чтобы обеспечить подготовку украинских военных в высокотехнологичной среде.

Во время выступления министерша отметила важность качественной подготовки, которая способна спасти жизнь на передовой.

По ее словам, нидерландские военные активно присоединились к Миссии военной помощи ЕС Украине (EUMAM), в рамках которой уже прошли обучение почти 100 тысяч украинских солдат, включая специализированные курсы для механиков и экипажей танков.

В то же время она подчеркнула взаимную пользу такого партнерства, ведь европейские военные перенимают у украинцев бесценный опыт современного поля боя.

Учитывая приближающееся зимнее время, глава оборонного ведомства призвала европейских союзников не уменьшать объемы всесторонней помощи.

Приоритетными направлениями остаются поставки беспилотников, систем противовоздушной обороны и поддержка истребителей F-16. По ее мнению, помощь Украине является непосредственным вкладом в безопасность самой Европы.

Напомним, что в феврале 2026 года Дания объявила о масштабном финансировании модернизации инфраструктуры учебных центров ВСУ на сумму около 33 миллионов евро. К реализации этих инициатив привлечен Международный благотворительный фонд "Вернись живым" на основе подписанного с Минобороны Украины меморандума.

Автор:
Татьяна Бессараб

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