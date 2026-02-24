Дания инвестирует около 33 млн евро в модернизацию одного из учебных центров ВСУ

Правительство Дании инвестирует около 33 млн. евро в модернизацию одного из учебных центров Вооруженных Сил Украины. Проект предусматривает обновление бытовой инфраструктуры, закупку специального оборудования и дронов для тренировок.

Как пишет Delo . Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

"Сегодня вместе с Данией и фондом "Вернись живым" запускаем инфраструктурный проект по модернизации одного из учебных центров ВСУ. Дания инвестирует около 33 млн евро в учебную инфраструктуру, бытовые и санитарные условия, оборудование, дроны для подготовки", - отметил он.

Ожидается, что реализация проекта позволит изменить стандарты подготовки кадров, обеспечив военнослужащих современными техническими средствами и условиями пребывания на базе центра.

"Наша задача для достижения целей войны - трансформировать систему подготовки украинских военнослужащих Качественная подготовка – это уменьшение потерь и рост эффективности. Модернизация учебного центра — один из первых шагов к этому", — подчеркнул Федоров.

О фонде

"Вернись живым" - это один из крупнейших благотворительных фондов компетентной помощи армии, который с 2014 года обеспечивает Силы обороны Украины техникой, оружием, обучением и аналитикой. Организация закупает тепловизоры, дроны, автомобили, пулеметы, обучает саперов и операторов БПЛА, помогая спасать жизнь военных.

Напомним, по результатам очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), партнеры подтвердили масштабный бюджет поддержки на 2026 год, который составит $38 млрд. В частности Дания объявила об увеличении бюджета на военную помощь Украине на $425 млн до $2 млрд в целом в 2026 году.