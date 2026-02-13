Результаты "Рамштайна": Украина получит $38 миллиардов военной помощи в 2026 году

По результатам очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн), партнеры подтвердили масштабный бюджет поддержки на 2026 год, который составит $38 млрд. Это один из крупнейших пакетов финансирования за все время полномасштабного вторжения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

По его словам, более $6 млрд в конкретных пакетах помощи, включая более $2,5 млрд на украинские дроны, более $500 млн на PURL, $2 млрд на ПВО, а также средства на артиллерийские боеприпасы, подготовку, морские возможности и другие направления.

Также Украина договорилась с рядом европейских партнеров о срочной поставке ракет в Patriot со своих складов. Точное количество будет объявлено после финального согласования лидерами стран.

Кто и сколько инвестирует в украинскую победу

Великобритания выделяет £500 млн на ПВО и вносит вклад в £150 млн на инициативу PURL. В общей сложности предоставляет £3 млрд на военную помощь Украине в 2026 году.

Германия выделяет минимум €1 млрд на закупку дронов для Украины, профинансирует проект "купола" ПВО над нашими городами и проект дроново-штурмовых подразделений в пределах своего бюджета на помощь Украине в €11,5 млрд.

Норвегия выделила $7 млрд в 2026 году, из которых $1,4 млрд на дроны, $700 млн на ПВО, $200 млн на артиллерию, $125 млн на PURL.

Нидерланды обязались выделять как минимум 0,25% ВВП на оборону Украины в 2026 году и анонсировали вклад в €90 млн на PURL.

Бельгия выделит в этом году 1 млрд. евро на военную помощь.

Швеция анонсировала 24-й пакет помощи на €1,2 млрд и взнос в €100 млн на PURL. В общей сложности выделяет €3,7 млрд на этот год.

Дания объявила об увеличении бюджета на военную помощь Украине на $425 млн до $2 млрд в 2026 году. Испания предоставляет $1,2 млрд в 2026 году.

Канада выделяет $50 млн на "датскую модель" и $45 млн на медицинскую поддержку. Исландия вносит вклад в $8 млн в инициативу PURL и выделяет $2,4 млн на закупку вооружения через NSATU trust fund.

Литва выделяет $265 млн. в этом году.

Латвия предоставит не менее 0,25% ВВП в поддержку Украины.

Эстония также направит не менее 0,25% собственного ВВП на усиление обороны Украины.

Австралия анонсировала новый вклад в инициативу PURL.

Португалия анонсировала взносы в PURL и "чешскую инициативу", передачу бронетехники и дронов в рамках программы SAFE.

Турция усилит нашу ПВО своим вкладом.

Словения анонсировала пакет помощи в $5 млн.

Федоров добавил, что Украина пришла на "Рамштайн" не только с запросами, но и с конкретным планом реализации оборонных целей, согласованных президентом.

Напомним, ранее министр обороны Украины Михаил Федоров и его канадский коллега Дэвид Макгинти согласовали детали нового пакета помощи, главным элементом которого стали ракеты AIM класса "воздух – воздух" средней дальности.