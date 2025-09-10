30-й "Рамштайн": новые Patriot, самолеты Mirage, тысячи дронов и миллиарды евро помощи Украине

В ходе 30-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" международные партнеры подтвердили, что поддержка Украины не только будет продолжаться, но и будет усиливаться.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.

Он отметил, что Европейский Союз подтвердил свое обязательство передать Украине 2 миллиона боеприпасов, из которых уже собрано 80%. Также ЕС рассматривает возможность направить 6,6 млрд евро из Фонда мира на закупку американского вооружения для Украины.

Кроме того, будет использован механизм SAFE для инвестиций в оборонную промышленность, а уже в октябре и ноябре ожидается поступление по 4 млрд евро в поддержку нашего государства.

Германия объявила о передаче двух систем Patriot и вкладе в инициативу PURL в размере 500 млн евро. Кроме того, Берлин профинансирует закупку украинских дальнобойных дронов на сумму 300 млн евро. Великобритания профинансирует изготовление нескольких тысяч дальнобойных ударных дронов, которые в течение следующих 12 месяцев будут доставлены в Украину.

Норвегия выделит 8 млрд долларов в поддержку Украины в 2026 году, завершит контрактирование дронов-перехватчиков, а также обеспечит поставки вооружения для одной из украинских бригад, совместно оснастящей страны Скандинавии и Балтии. Кроме того, в сотрудничестве с партнерами будет запущен общий центр подготовки украинских военнослужащих.

Дания начинает работу совместного с Украиной предприятия по производству дальнобойного оружия. Канада присоединяется к инициативе PURL с вкладом в 500 млн. долларов и дополнительно выделяет 220 млн. долларов на украинские дроны и другие виды помощи, а также 165 млн. долларов на развитие так называемых "коалиций способностей".

Швеция объявила, что завершает работу над новым, уже 20-м пакетом помощи. Литва внесет 30 млн. евро в инициативу PURL и еще 30 млн. евро выделит на финансирование систем Patriot, которые будут поставлены Германией. Чехия в 2025 году поставит Украине более 1 млн. боеприпасов, передаст более 80 единиц техники, подготовит пакет помощи на 61 млн. евро и обеспечит подготовку пилотов-инструкторов самолетов F-16.

Бельгия присоединится к PURL со взносом в 100 млн. евро и готовит новый пакет помощи. Люксембург также присоединился к инициативе. Нидерланды окажут помощь на сумму 1,2 млрд евро до конца года, выделят 450 млн евро по инициативе JUMPSTART для поддержки самолетов F-16 в Украине и инвестируют в два проекта deep strike, к которым могут присоединиться другие партнеры.

Польша готовит новый пакет помощи, который будет передан в ближайшее время, а на следующей неделе планирует передать 10 тысяч снарядов калибра 155 мм. Испания передаст боеприпасы системе ПВО IRIS-T.

Латвия предоставит пакет поддержки объемом 2,5 млн евро, 5 млн евро в пределах PURL, а также передаст БТР Patria для ВСУ. Франция объявила об ускорении реализации общих индустриальных проектов в сфере боеприпасов и дронов, а также о передаче самолетов Mirage и дальнейшей поддержке авиационных возможностей Украины.

Подытоживая встречу, Шмигаль поблагодарил партнеров за продуктивные договоренности. Он отметил США за запуск мощного механизма помощи Украине, а также министров обороны Великобритании Джона Гили и Германии Бориса Писториуса за поддержку формата "Рамштайн".

Премьер также выразил благодарность генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за запуск инициативы PURL, которая уже доказала свою эффективность в помощи украинским воинам.

Напомним, в июле министр обороны Украины Денис Шмигаль на 29-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявил, чтобы закрыть дефицит закупок оружия в этом году, Украине необходимо 6 миллиардов долларов.