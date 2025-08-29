Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,06

EUR

48,13

+0,25

Наличный курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,40

48,21

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM: какие характеристики и дальность полета

Украина, США, флаги
Госдеп США одобрил продажу Украине авиационных боеприпасов на $825 млн / Офис президента

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) и сопутствующего оборудования общей стоимостью около 825 миллионов долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило   Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Минобороны США (DSCA).

Детали сделки

Отмечается, что правительство Украины пригласило поставки 3350 ракет ERAM вместе с GPS/INS-системами с защитой сигнала.

Кроме того, в пакет включат не только боеприпасы, но и контейнеры, крепления, комплектующие, пусковые узлы, вспомогательное оборудование, запасные части, ремонтная помощь, программное обеспечение и прочее на общую сумму около $825 миллионов.

Госдеп отмечает, что поставка оружия поможет Украине лучше реагировать на текущие и будущие угрозы, а потенциальная продажа отвечает внешнеполитическим и интересам безопасности США.

"Эта поставка повысит способность Украины реагировать на текущие и будущие угрозы, а также проводить оборонные и операции безопасности. Украина сможет без проблем интегрировать новые системы в состав своих Вооруженных сил", — отмечается в сообщении DSCA.

В то же время, в США подчеркнули, что этот контракт не изменит военный баланс в регионе, поскольку боеприпасы предназначены для оборонных целей.

Снабжение будет профинансировано за счет средств Дании, Нидерландов, Норвегии по американской программе Foreign Military Financing.

Основными подрядчиками избраны Zone 5 Technologies и CoAspire.

ERAM: основные характеристики

По информации Defense Express, Extended Range Attack Munition (ERAM) можно описать как гибрид управляемой авиабомбы и малогабаритной крылатой ракеты.

Дальность полета примерно составляет до 463 км, а скорость — 763 км/ч.

Вес боевой части около - 250-260 кг. Также доступны варианты с бронебойным или осколочно-фугасным действием.

ERAM предназначена для поражения наземных и морских целей. Модульная конструкция позволяет адаптировать ее под разные задачи.

Недавно Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования, ремонтных услуг и долгосрочной поддержки для гаубиц M777. Общая стоимость двух пакетов безопасности для Украины превысит 200 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Украина и США рассматривают возможность заключения "мегасоглашения" по закупке вооружения, которая будет предусматривать обмен опытом и технологиями, полученными во время войны.

Автор:
Светлана Манько