В США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM: какие характеристики и дальность полета

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) и сопутствующего оборудования общей стоимостью около 825 миллионов долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Минобороны США (DSCA).

Детали сделки

Отмечается, что правительство Украины пригласило поставки 3350 ракет ERAM вместе с GPS/INS-системами с защитой сигнала.

Кроме того, в пакет включат не только боеприпасы, но и контейнеры, крепления, комплектующие, пусковые узлы, вспомогательное оборудование, запасные части, ремонтная помощь, программное обеспечение и прочее на общую сумму около $825 миллионов.

Госдеп отмечает, что поставка оружия поможет Украине лучше реагировать на текущие и будущие угрозы, а потенциальная продажа отвечает внешнеполитическим и интересам безопасности США.

"Эта поставка повысит способность Украины реагировать на текущие и будущие угрозы, а также проводить оборонные и операции безопасности. Украина сможет без проблем интегрировать новые системы в состав своих Вооруженных сил", — отмечается в сообщении DSCA.

В то же время, в США подчеркнули, что этот контракт не изменит военный баланс в регионе, поскольку боеприпасы предназначены для оборонных целей.

Снабжение будет профинансировано за счет средств Дании, Нидерландов, Норвегии по американской программе Foreign Military Financing.

Основными подрядчиками избраны Zone 5 Technologies и CoAspire.

ERAM: основные характеристики

По информации Defense Express, Extended Range Attack Munition (ERAM) можно описать как гибрид управляемой авиабомбы и малогабаритной крылатой ракеты.

Дальность полета примерно составляет до 463 км, а скорость — 763 км/ч.

Вес боевой части около - 250-260 кг. Также доступны варианты с бронебойным или осколочно-фугасным действием.

ERAM предназначена для поражения наземных и морских целей. Модульная конструкция позволяет адаптировать ее под разные задачи.

Недавно Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования, ремонтных услуг и долгосрочной поддержки для гаубиц M777. Общая стоимость двух пакетов безопасности для Украины превысит 200 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Украина и США рассматривают возможность заключения "мегасоглашения" по закупке вооружения, которая будет предусматривать обмен опытом и технологиями, полученными во время войны.