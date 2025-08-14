Украина уже имеет $1,5 млрд оборонной поддержки по инициативе НАТО: что известно о PURL

Новая инициатива по оборонной поддержке Украины, реализованная в рамках НАТО Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), уже дает первые результаты. На сегодняшний день общая сумма помощи достигла 1,5 миллиарда долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"На сегодняшний день Нидерланды внесли 500 миллионов долларов, общий вклад Дании, Норвегии и Швеции достиг 500 миллионов долларов, а вчера Германия добавила еще 500 миллионов долларов", - рассказал он.

Зеленский подчеркнул, что каждый вклад в рамках PURL укрепляет обороноспособность Украины и помогает защищать жизнь граждан.

Президент поблагодарил союзников за поддержку и отметил, что обсуждения с другими странами по дальнейшей помощи продолжаются.

Что известно о PURL

О том, что США и НАТО запустили инициативу PURL, стало известно в начале августа. Она должна ускорить поставки Украине вооружения и военной техники. Первый пакет помощи профинансировали Нидерланды. Затем анонсировалась помощь от Швеции, Норвегии и Дании на такую же сумму – 500 млн долларов.

Главная цель PURL – быстро доставлять оружие и военные системы из США, чтобы укрепить обороноспособность Украины и создать предпосылки устойчивого мира.

Инициатива была согласована на уровне президента Украины Владимира Зеленского, американского лидера Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Через PURL страны-члены и партнеры могут финансировать закупку американского оружия и технологий добровольными взносами.

Список необходимого вооружения и боеприпасов формируется на основе запросов Украины и утверждается верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе. Новые пакеты пособий будут оглашаться регулярно.

Координацию поставок будет обеспечивать НАТО через существующие механизмы, в частности NATO Security Assistance and Training to Ukraine (NSATU).