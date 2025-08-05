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США и НАТО запустили PURL: что известно о новом механизме военной помощи Украине
США и НАТО объявили о запуске инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая позволит быстрее поставлять Украине вооружение и технику. Первый пакет пособия на сумму 500 млн евро профинансируют Нидерланды.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
Новый формат помощи Украине
Главная цель PURL – ускорить поставки вооружения и военных систем, которые можно быстро получить из США, чтобы укрепить обороноспособность Украины и создать условия для достижения устойчивого мира.
Инициатива основывается на договоренностях между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Благодаря этому механизму страны-члены НАТО и партнеры смогут финансировать закупку американского оружия и технологий через добровольные взносы.
PURL предусматривает составление перечня вооружения и боеприпасов на основе запросов Украины, утверждаемых Верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты пособий будут объявляться регулярно.
Координацию поставок будет осуществлять НАТО через действующие механизмы, в частности NATO Security Assistance and Training to Ukraine (NSATU).
Первый пакет помощи на сумму 500 млн евро профинансируют Нидерланды, и первые поставки ожидаются в ближайшее время. Также анонсируются новые важные объявления поддержки.
Напомним, Трамп 14 июля во время совместной пресс-конференции с генсекретарем НАТО Марком Рютте заявил, что готовится отправка 17 зенитных ракетных комплексов Patriot в Украину.