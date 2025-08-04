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Ракет для Patriot станет больше: Нидерланды предоставят Украине €500 миллионов военной помощи
Нидерланды предоставят Украине военный пакет на 500 миллионов евро. Средства пойдут на закупку американского вооружения, в частности, деталей и ракет для систем ПВО Patriot.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Владимир Зеленский после разговора с нидерландским премьером Диком Схоофом.
По словам главы государства, Украина и Европа получат большую защиту от российского террора благодаря новому пакету помощи от Нидерландов на 500 миллионов евро.
Он выразил благодарность нидерландскому премьер-министру за "существенный вклад в усиление украинского воздушного щита".
Президент особо отметил, что эта помощь включает американское оружие, в том числе ракеты для "патриотов", и является первым подобным шагом среди стран НАТО при попытках России масштабировать удары.
"Это решение стало одним из практических результатов саммита НАТО в Гааге. Спасибо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за решительность в укреплении нашей обороны. Благодарен Дику Схоофу за сегодняшнее решение, и ждем визита в Украину", - отметил президент.
В свою очередь нидерландский министр обороны Рубен Брекельманс в соцсети Х подчеркнул, что Украине срочно нужно больше средств противовоздушной обороны и боеприпасов.
"Нидерланды - первая страна НАТО, которая предоставила пакет американских систем вооружения на сумму 500 миллионов евро (включая компоненты и ракеты Patriot). Чтобы Украина могла противостоять российской агрессии, также и для остальной Европы", - добавил министр в своем сообщении.
Напомним, Трамп 14 июля во время совместной пресс-конференции с генсекретарем НАТО Марком Рютте заявил, что готовится отправка 17 зенитных ракетных комплексов Patriot в Украину.