Ракет для Patriot станет больше: Нидерланды предоставят Украине €500 миллионов военной помощи

Нидерланды предоставят Украине военный пакет на 500 миллионов евро. Средства пойдут на закупку американского вооружения, в частности, деталей и ракет для систем ПВО Patriot.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Владимир Зеленский после разговора с нидерландским премьером Диком Схоофом.

По словам главы государства, Украина и Европа получат большую защиту от российского террора благодаря новому пакету помощи от Нидерландов на 500 миллионов евро.

Он выразил благодарность нидерландскому премьер-министру за "существенный вклад в усиление украинского воздушного щита".

Президент особо отметил, что эта помощь включает американское оружие, в том числе ракеты для "патриотов", и является первым подобным шагом среди стран НАТО при попытках России масштабировать удары.

"Это решение стало одним из практических результатов саммита НАТО в Гааге. Спасибо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за решительность в укреплении нашей обороны. Благодарен Дику Схоофу за сегодняшнее решение, и ждем визита в Украину", - отметил президент.

В свою очередь нидерландский министр обороны Рубен Брекельманс в соцсети Х подчеркнул, что Украине срочно нужно больше средств противовоздушной обороны и боеприпасов.

"Нидерланды - первая страна НАТО, которая предоставила пакет американских систем вооружения на сумму 500 миллионов евро (включая компоненты и ракеты Patriot). Чтобы Украина могла противостоять российской агрессии, также и для остальной Европы", - добавил министр в своем сообщении.

Напомним, Трамп 14 июля во время совместной пресс-конференции с генсекретарем НАТО Марком Рютте заявил, что готовится отправка 17 зенитных ракетных комплексов Patriot в Украину.