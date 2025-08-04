Ракет для Patriot стане більше: Нідерланди нададуть Україні €500 мільйонів військової допомоги

Нідерланди нададуть Україні військовий пакет на 500 мільйонів євро. Кошти підуть на закупівлю американського озброєння, зокрема деталей та ракет для систем ППО Patriot.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з нідерландським премʼєром Діком Схоофом.

За словами глави держави, Україна та Європа отримають більше захисту від російського терору завдяки новому пакету допомоги від Нідерландів на 500 мільйонів євро.

Він висловив вдячність нідерландському прем'єр-міністру за "суттєвий внесок у посилення українського повітряного щита".

Президент особливо відзначив, що ця допомога включає американську зброю, зокрема ракети для "патріотів", і є першим таким кроком серед країн НАТО під час спроб Росії масштабувати удари.

"Це рішення стало одним із практичних результатів саміту НАТО в Гаазі. Дякую генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за рішучість у зміцненні нашої оборони. Вдячний Діку Схоофу за сьогоднішнє рішення, і чекаємо з візитом в Україні", - зазначив президент.

Своєю чергою нідерландський міністр оборони Рубен Брекельманс у соцмережі Х наголосив, що Україні терміново потрібно більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів.

"Нідерланди є першою країною НАТО, яка надала пакет американських систем озброєння на суму 500 мільйонів євро (включаючи компоненти та ракети Patriot). Щоб Україна могла протистояти російській агресії, також і для решти Європи", — додав міністр у своєму дописі.

Нагадаємо, Трамп 14 липня під час спільної прес-конференції з генсекретарем НАТО Марком Рютте заявив, що готується відправка 17 зенітно ракетних комплексів Patriot до України.