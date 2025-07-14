"Готуються до відправки": Трамп анонсував поставку 17 ЗРК Patriot Україні

Президент США Дональд Трамп 14 липня під час спільної прес-конференції з генсекретарем НАТО Марком Рютте заявив, що готується відправка 17 зенітно ракетних комплексів Patriot до України. Деякі з цих систем прибудуть протягом декількох днів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на трансляцію "Суспільне.Новини"

США готуються надіслати більше озброєння Україні, оскільки Трамп розчарований тим, що йому не вдається покласти край війні. На питання, чи отримає Києв Patriot, Трамп відповів, що до відправки вже готові такі системи: "У нас 17 Patriot готуються до відправки… Велика кількість з цих сімнадцяти відправиться на поле бою. Це можна швидко зробити".

Також Трамп заявив, що "дуже незадоволений" діями Росії. Сполучені Штати планують запровадити "дуже жорсткі мита" проти РФ через 50 днів, якщо не буде досягнуто мирної угоди з Україною. Президент США назвав ці мита вторинними тарифами, не уточнивши, яких країн, які торгують із Росією, це торкнеться.

"Ми введемо вторинні тарифи, якщо не досягнемо угоди протягом 50 днів. Це дуже просто, і вони будуть на рівні 100%. І так воно і буде", — заявив Дональд Трамп.

Він також висловив сподівання, що таких заходів вдасться уникнути, але підкреслив, що США готові діяти жорстко.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Штати відправлять Україні додаткове озброєння, зокрема ракети до систем Patriot та самі комплекси ПРО, які оплатить Євросоюз.