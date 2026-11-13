"Укренерго" оголосило цілодобові графіки відключень на 14 листопада

14 листопада у частині областей України протягом усієї доби діятимуть планові відключення електроенергії. Для всіх категорій споживачів застосовуватимуть від 1,5 до 3 черг погодинних відключень.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НЕК "Укренерго".

Для промисловості протягом доби діятимуть графіки обмеження потужності.

Причиною обмежень залишаються наслідки російських атак на енергосистему.

Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

Актуальні графіки відключень можуть відрізнятися залежно від регіону, тому споживачам радять перевіряти інформацію на офіційних сторінках своїх операторів систем розподілу.

Нагадаємо, 13 листопада через російські атаки без світла залишилися споживачі 12 областей. У частині регіонів протягом дня також застосовували графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості.