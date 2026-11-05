Відключення світла в Україні: де електроенергії може не бути до трьох днів

В Україні через російські атаки на енергетичну інфраструктуру окремі невеликі міста можуть залишатися без електроенергії до трьох днів. Найбільші ризики виникають у населених пунктах, де електропостачання залежить від однієї підстанції.

Як пише Dilo, рпо це в коментарі РБК-Україна повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

За його словами, з настанням сильних морозів споживання електроенергії в Україні зростатиме, а російські удари можуть ускладнювати ситуацію з енергопостачанням у різних регіонах.

Деякі міста можуть залишатися без світла кілька днів

Ситуація з електропостачанням залежатиме від стану місцевої енергетичної інфраструктури та масштабів пошкоджень після обстрілів.

Як пояснив Харченко, у Києві під час сильних морозів графіки відключень можуть передбачати 12 годин зі світлом і 12 годин без електроенергії. Водночас в інших населених пунктах можливі значно різні сценарії — від відсутності обмежень до тривалих аварійних відключень.

Особливо вразливими є невеликі міста, де електропостачання забезпечує одна ключова підстанція. У разі її пошкодження відновлення може потребувати заміни обладнання, його доставки та монтажу.

Чому відновлення електропостачання може затягнутися

Тривалість відключень залежить не лише від характеру пошкоджень, а й від наявності резервного обладнання та можливості оперативно провести ремонтні роботи.

Якщо внаслідок удару зруйновано ключові елементи підстанції, енергетикам необхідно доставити альтернативне обладнання та встановити його. Це може зайняти кілька днів.

Прикладом є ситуація в Конотопі Сумської області, який після російських ударів залишався без електропостачання протягом п'яти днів.

У великих містах ризики тривалих відключень нижчі

За оцінкою Харченка, у великих містах, зокрема Дніпрі, ризик тривалого знеструмлення є нижчим завдяки більш розвиненій енергетичній інфраструктурі.

Водночас масштабні російські атаки та зимове зростання споживання електроенергії можуть створювати додаткове навантаження на енергосистему.

Таким чином, тривалість відключень у різних регіонах залежатиме від наслідків атак, технічного стану мереж та швидкості відновлення пошкодженого обладнання.

Нагадаємо, раніше CEO YASNO Сергій Коваленко попереджав про ризики цієї зими: ключовою проблемою можуть стати не стільки нестача генерації, скільки пошкодження мереж і неможливість передати наявну електроенергію споживачам. За його словами, тривалість відключень залежатиме насамперед від того, які саме вузли енергосистеми зазнаватимуть російських атак.