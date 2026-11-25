Словаччина безоплатно передасть “Укрзалізниці” три локомотиви для забезпечення стабільного руху поїздів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника.

За його словами, з початку року внаслідок російських обстрілів було пошкоджено понад 400 українських локомотивів. Щоб підтримувати безперебійне сполучення, залізничникам критично бракує як тягового рухомого складу, так і деталей для оперативного ремонту.

У зв'язку з цим українська сторона запропонувала словацьким партнерам розглянути можливість передачі додаткових машин та запчастин.

Під час переговорів сторони також обговорили прискорення перетину спільного кордону. Україна вже розпочала реконструкцію пасажирської ділянки пункту пропуску "Ужгород — Вишнє Нємецьке", а уряди двох країн виходять на фінальну стадію підготовки угоди про запровадження спільного митного та прикордонного контролю.

Крім того, Київ запропонував словацькій стороні допомогу у впровадженні системи "єЧерга" для вантажних перевізників.

Окрему увагу приділили транспортній стійкості українських міст, що потерпають від ворожих ударів. Коли руйнуються мости або через атаки на енергетику зупиняється тролейбусний чи трамвайний рух, громадам потрібен альтернативний транспорт.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує протягом найближчих шести місяців залучити до 60 локомотивів. Компанія розглядає закупівлю вживаної техніки, ремонт власного парку та допомогу міжнародних партнерів.