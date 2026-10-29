"Укрзалізниця" планує закупити до 60 вживаних локомотивів за пів року: де візьмуть гроші

"Укрзалізниця" планує протягом найближчих шести місяців закупити до 60 вживаних локомотивів, спрямувавши на це $100 мільйонів грантового фінансування від Світового банку.

Як пише Dilo, про це повідомляє RAIL.insider.

Заступник очільника "Укрзалізниці" Володимир Шемаєв під час VIII Міжнародної конференції "Виробництво, експлуатація та ремонт рухомого складу" зазначив, що компанія розглядає кілька способів поповнення парку:

ремонт і повернення з резерву наявних машин;

закупівлю вживаних локомотивів;

оренду техніки у приватних компаній;

залучення локомотивів від міжнародних партнерів.

"Структуруємо 100 млн доларів грантового фінансування у межах RELINC зі Світовим банком на закупівлю вживаних локомотивів. На найближчі шість місяців плануємо залучити до 60 таких машин", — зауважив Шемаєв.

Фактична кількість локомотивів залежатиме від цін і технічного стану машин.

До кінця року "Укрзалізниця" також планує спрямувати 542 млн грн на ремонт пошкоджених локомотивів.

Допомога від Європи та нові локомотиви

Компанія працює над тим, щоб у першому кварталі наступного року отримати більше нових локомотивів від Alstom.

Крім того, за словами Шемаєва, європейські партнери мають безоплатно передати Україні до 15 локомотивів. Серед можливих варіантів — машини, придатні для використання на коліях шириною 1435 мм.

Ще один варіант поповнення парку — залучення локомотивів приватних компаній.

Нагадаємо, Українська локомотивобудівна компанія (УЛБК) запропонувала "Укрзалізниці" використовувати приватний парк тепловозів, який уже перебуває в Україні. На тлі дефіциту локомотивної тяги та фінансових труднощів залізничного оператора це може стати альтернативою закупівлі техніки за кордоном.