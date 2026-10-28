Дефіцит локомотивів: українська компанія пропонує УЗ залучити приватну тягу

Українська локомотивобудівна компанія (УЛБК) пропонує “Укрзалізниці” використовувати приватний парк тепловозів, який уже перебуває в Україні. На тлі дефіциту локомотивної тяги та фінансових труднощів залізничного оператора це може стати альтернативою закупівлі техніки за кордоном.

Як пише Dilo, про це інформує RAIL.inside.

Компанія готова запропонувати близько 50 секцій локомотивів для оренди, лізингу або продажу. Також підприємство може забезпечувати перевезення разом із локомотивними бригадами.

Парк налічує приблизно 15 двосекційних тепловозів, решта - односекційні. Техніка перебуває на митній території України та законсервована. УЛБК уже передала відповідним підрозділам "Укрзалізниці" дані про проведені ремонти й пробіг локомотивів після їх завершення.

У компанії вважають, що використання наявної в Україні техніки може бути економічно доцільнішим за залучення локомотивів з-за кордону, оскільки останнє потребує додаткових витрат на транспортування, митне оформлення та проходження прикордонних процедур.

Як приватні тепловози можуть працювати на залізничній мережі

УЛБК пропонує залучати локомотиви не лише для потреб "Укрзалізниці", а й для перевезень промислових вантажів. Серед потенційних клієнтів компанія називає виробників цементу та щебеню.

Один із можливих сценаріїв - використання приватних тепловозів на неелектрифікованих ділянках маршруту з подальшим передаванням вантажів на електровозну тягу "Укрзалізниці".

Коли можуть врегулювати роботу приватних локомотивів

Міністерство розвитку громад та територій України опрацьовує механізми залучення приватних локомотивів до роботи на мережі "Укрзалізниці.

Серед можливих варіантів він назвав передавання локомотива "Укрзалізниці" в позичку із визначенням конкретних маршрутів його роботи. Такий підхід дав би змогу використовувати приватну техніку на погоджених ділянках, не допускаючи її безконтрольного переміщення всією залізничною мережею.

Повноцінне законодавче підґрунтя для розвитку цього напряму має забезпечити законопроєкт про ринок послуг залізничного транспорту. Його підготовку та внесення до парламенту планують у першому півріччі 2027 року.

Нагадаємо, із липня Росія розпочала хвилю масованих ударів по залізничній інфраструктурі України. Основними цілями стали ключові вузлові станції, від яких залежить організація руху поїздів у різних регіонах країни.

Додамо, Фінляндія безоплатно передасть АТ “Укрзалізниця” 10 локомотивів і комплектуючі до них. Відповідну угоду підписали під час Українсько-фінського бізнес-форуму.