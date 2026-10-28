У 3,5 раза більше справ: названо найбільшу компанію-позивача в українських судах у 2026 році

За неповний 2026 рік в українських судах зафіксували 80 421 нову справу за позовами компанії "Укр Кредит Фінанс". Це у 3,5 раза перевищує показник усього 2025 року, коли таких позовів було 23 тисячі. Завдяки цій динаміці організація піднялася з восьмого на перше місце серед бізнесів за кількістю звернень до суду.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Опендатабот".

Уся перша десятка найбільших компаній-позивачів поточного року представлена виключно фінансовим сектором. Другу сходинку посідає "Споживчий центр" із показником 68 076 справ, що на 36% більше проти результату всього минулого року. До переліку лідерів також увійшли:

"Універсал Банк" — 25 544 позови (дохід за два квартали — 17,98 млрд грн);

"Акцент-Банк" — 22 002 позови (дохід — 4,34 млрд грн);

"Факторинг Партнерс" — 19 688 справ (підйом із 17-го на 5-те місце);

"Юніт Капітал" — 19 050 справ;

"Діджи Фінанс" — 17 050 справ;

"Коллект Центр" — 16 699 позовів;

"Кредит-Капітал" — 15 613 справ;

"Європейська агенція з повернення боргів" — 14 993 справи (торішній лідер, який опустився на десяту сходинку).

Загалом серед ста компаній та організацій, які найчастіше судилися цьогоріч, 39 надають фінансові послуги або займаються кредитуванням. Ще 24 учасники списку забезпечують постачання електроенергії, газу, тепла та води, а 14 позицій займають органи державного управління.

Причини судового буму та проблема процентних ставок

Стрімке зростання кількості позовів пов'язане з тим, що для стягнення кредиту нині не працюють ані виконавчий напис, ані третейське судочинство. Тому для повернення коштів банкам та фінансовим установам залишається лише звернення до суду.

Вплив на ситуацію має й погіршення фінансового стану громадян через повномасштабну війну: втрачаючи доходи та майно, люди частіше беруть мікропозики, які не завжди здатні вчасно повернути.

Якщо ж кредитор нарахував лихварські відсотки, обмежити їх стягнення може лише суддя. За словами судді Верховного Суду Василя Крата, в Україні бракує позасудового механізму, який би водночас дозволяв фінансовим компаніям і банкам стягнути заборгованість та захищав споживача від лихварських відсотків.

Судова практика доводить, що саме ці відсотки становлять основну частину боргу й можуть у десятки разів перевищувати тіло кредиту: в одній із розглянутих справ реальна річна ставка сягала 1 139 966%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що банкрутство в Україні набирає обертів, адже за дев'ять місяців 2026 року зафіксували 1 293 справи про неплатоспроможність фізичних осіб, що на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року.