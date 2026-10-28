Фішинг, підроблені сайти й шкідливий код: як РФ використовує ШІ проти України

Росія активізувала кібератаки на державні установи та комерційні компанії України, використовуючи інструменти штучного інтелекту для прискорення підготовки й проведення атак. У Міністерстві цифрової трансформації закликають держоргани сформувати спеціалізовані кіберкоманди, а бізнес - посилити моніторинг і технічний захист своїх інформаційних систем.

Як пише Dilo, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Як Україна планує протидіяти кібератакам

Україна вивчає можливості застосування штучного інтелекту для посилення кіберзахисту. Серед пріоритетів також - інвестиції в кіберосвіту та розширення навчальних програм, зокрема тих, що стосуються роботи з моделями ШІ.

Мінцифри закликає державні установи завершити формування спеціалізованих кіберкоманд у найближчі тижні. Для бізнесу першочерговим завданням називають призначення відповідального за кібербезпеку фахівця або створення окремої команди, яка контролюватиме захист інформаційних систем.

Окрему увагу звертають на великі компанії, що працюють із численними користувачами та мають розгалужену ІТ-інфраструктуру. Таким підприємствам вона рекомендує оцінити, чи достатньо професійних інструментів кіберзахисту вони використовують.

Зазначається, що самого персоналу вже недостатньо: компаніям потрібні технічні рішення, здатні постійно відстежувати стан комп’ютерів працівників і виявляти потенційні загрози.

ШІ використовують для фішингу

Застосування штучного інтелекту зловмисниками фіксують і фахівці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Протягом січня–вересня 2026 року фахівці CERT-UA виявляли ознаки можливого використання ШІ під час підготовки фішингових повідомлень, створення підроблених вебсторінок і розроблення програмного коду.

Хоча окремого обліку інцидентів із застосуванням штучного інтелекту немає, практика роботи фахівців свідчить про частіше використання таких інструментів порівняно з попереднім роком.

Таким чином, використання штучного інтелекту стає одним із чинників, що змінюють характер кіберзагроз для України. Для державних установ і бізнесу це означає необхідність поєднувати роботу спеціалістів із постійним технічним моніторингом та сучасними інструментами захисту.

Нагадаємо, Національна команда реагування на кіберінциденти CERT-UA при Держспецзв’язку зафіксувала масштабну кампанію з поширення шкідливого програмного забезпечення через зламані вебсайти. Лише у вересні 2026 року фахівці виявили понад 100 скомпрометованих вебресурсів, до яких зловмисники додали шкідливий код JavaScript.