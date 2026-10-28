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Фишинг, поддельные сайты и вредоносный код: как РФ использует ИИ против Украины

кибератака
США приостановили работу над противодействием саботажу и кибератакам России / Freepik

Россия активизировала кибератаки на государственные учреждения и коммерческие компании Украины, используя инструменты искусственного интеллекта для ускорения подготовки и проведения атак. В Министерстве цифровой трансформации призывают госорганы сформировать специализированные киберкоманды, а бизнес – усилить мониторинг и техническую защиту своих информационных систем.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Как Украина планирует противодействовать кибератакам

Украина изучает возможность применения искусственного интеллекта для усиления киберзащиты. Среди приоритетов также инвестиции в киберобразование и расширение учебных программ, в том числе касающихся работы с моделями ИИ.

Минцифры призывает государственные учреждения завершить формирование специализированных киберкоманд в ближайшие недели. Для бизнеса первоочередной задачей называют назначение ответственного за кибербезопасность специалиста или создание отдельной команды, которая будет контролировать защиту информационных систем.

Особое внимание обращают на крупные компании, работающие с многочисленными пользователями и имеющие разветвленную ИТ-инфраструктуру. Таким предприятиям она рекомендует оценить, достаточно ли профессиональных инструментов киберзащиты они используют.

Отмечается, что самого персонала недостаточно: компаниям нужны технические решения, способные постоянно отслеживать состояние компьютеров работников и выявлять потенциальные угрозы.

ИИ используют для фишинга

Использование искусственного интеллекта злоумышленниками фиксируют и специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

В течение января-сентября 2026 года специалисты CERT-UA выявляли признаки возможного использования ИИ при подготовке фишинговых сообщений, создании поддельных веб-страниц и разработке программного кода.

Хотя отдельного учета инцидентов с применением искусственного интеллекта нет, практика работы специалистов свидетельствует о более частом использовании таких инструментов по сравнению с предыдущим годом.

Таким образом, использование искусственного интеллекта становится одним из факторов, изменяющих характер киберугроз для Украины. Для государственных учреждений и бизнеса это означает необходимость сочетания работы специалистов с постоянным техническим мониторингом и современными инструментами защиты.

Напомним, Национальная команда реагирования на киберинциденты CERT-UA при Госспецсвязи зафиксировала масштабную кампанию по распространению вредоносного программного обеспечения через сломанные вебсайты. Только в сентябре 2026 года специалисты обнаружили более 100 скомпрометированных веб-ресурсов, к которым злоумышленники добавили вредоносный код JavaScript.

Автор:
Ольга Опенько

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