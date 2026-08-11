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Кибератаки и сбои интернет-банкинга: системно важные банки обновили планы восстановления

нбу
Системно важные банки обновили планы восстановления / НБУ

Системно важные банки Украины во второй раз с начала полномасштабного вторжения актуализировали планы возобновления деятельности. Качество документов существенно выросло благодаря учету предварительных рекомендаций Национального банка Украины (НБУ).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Отчет о финансовой устойчивости НБУ.

Ключевые изменения и рекомендации регулятора

Обновленные документы финансовых учреждений содержат более гибкие инструменты оценки рисков и реакции на чрезвычайные ситуации.

В частности, банки расширили систему индикаторов риска, прибавив в среднем на 3–4 новых показателя, среди которых макроэкономические условия, переоценка ОВГЗ, коэффициент левериджа и дополнительные метрики ликвидности и прибыльности.

Также были детализированы стресс-сценарии, где предусмотрели риски кибератак, сбоев в интернет-банкинге, оттока средств клиентов и нарушения работы критических контрагентов.

Основными мерами восстановления банкиры называют сокращение операционных расходов, реструктуризацию проблемной задолженности, а также продажу недвижимости и непрофильных активов. При этом учреждения учли высокую зависимость от крупнейших заемщиков, вкладчиков – юридических лиц, государственных учреждений и важных поставщиков услуг.

Несмотря на положительные сдвиги, регулятор рекомендует банкам доработать систему индикаторов светофора, дополнив ее показателями индивидуальных уязвимостей и результатами оценки достаточности капитала (ICAAP) и ликвидности (ILAAP).

Кроме того, с 2026 г. для системно важных банков возобновляется требование применять дополнительный стресс-сценарий НБУ.

Напомним, ранее сообщалось, НБУ обяжет банки информировать клиентов о статусе платежей по новым правилам. Национальный банк Украины определил правила функционирования трекинг-сервиса платежных операций Системы электронных платежей (ТрекСЭП). Это позволит плательщикам и получателям средств отслеживать прохождение платежа на всех этапах его выполнения.

Автор:
Максим Кольц

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