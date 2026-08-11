Дунай мелеет: Румыния готовится к остановке реактора на единой АЭС и будет импортировать свет

В Румынии из-за рекордного снижения уровня Дуная готовят контролируемую остановку энергоблока №2 АЭС "Чернавода". Засуха и отсутствие осадков повлекли за собой нехватку воды для охлаждения реактора. Для стабилизации энергосистемы планируют импортировать электричество и ввести ограничения для промышленности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Digi24.

Причины остановки энергоблока

Из-за длительной засухи и отсутствия дождей в бассейне реки скорость потока Дуная на входе в Румынию упала ниже 1400 кубических метров в секунду. В районе Чернаводы уровень воды достиг критической отметки минус 230 сантиметров, что является отрицательным историческим рекордом.

В таких условиях поставка воды для технического охлаждения реактора становится невозможной. Поэтому государственная энергетическая компания Румынии Nuclearelectrica, управляющая единственной в стране АЭС "Чернавода", приступила к подготовительным процедурам для контролируемого отключения энергоблока №2 станции.

"На данный момент могу сообщить, что в Чернаводе, к сожалению, достигнут порог минус 230 сантиметров. Это означает, что атомная электростанция войдет в процедуру остановки в течение следующих двух дней", - заявил представитель национального агентства водных ресурсов Apele Române Сорин Риндашу.

По его словам, остановка неизбежна и может продолжаться минимум две недели, поскольку осадков в ближайшие дни не ожидается, а уровень воды может упасть до минус 236 сантиметров.

План компенсации дефицита электроэнергии

Чтобы компенсировать потерю мощностей энергоблока №2, Министерство энергетики Румынии и Национальный энергетический диспетчер предпринимают следующие меры:

импорт электроэнергии из европейских и региональных систем;

вывод из резерва энергетической группы "Ровинари 4" энергетического комплекса "Олтения";

дополнительное использование мощностей компании "Гидроэлектричество";

ограничение потребления для отдельных крупных промышленных предприятий в часы пиковой нагрузки с 19:00 до 23:00.

Для бытовых потребителей ограничения не будут применяться, однако власти призвали граждан сознательно снизить использование электроэнергии.

Дноуглубительные работы и перспективы запуска

Правительство Румынии выделило 5,1 миллиона леев ($1,14 млн/€1,02 млн) из Резервного фонда на срочные дноуглубительные работы в двух критических точках – Кочирлени и Карагеорге-Турческу. За последнюю неделю со дна реки было добыто около 100 000 кубических метров грунта.

Эти работы не смогут предотвратить остановку реактора, однако позволят расширить полосу доступа воды с 30 до 60 метров и обеспечить глубину не менее 1 метра. Это позволит возобновлять работу АЭС на два-три дня быстрее после того, как уровень воды начнет расти.

Напомним, в Румынии 5 августа в русле Дуная планировали затопить четыре баржи, чтобы направить поток воды в атомную электростанцию "Чернавода" .