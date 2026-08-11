ПриватБанк готовит запуск сервиса подписок: какие выгоды получат клиенты

ПриватБанк запускает новый сервис подписок, позволяющий клиентам получать скидки на ежедневные покупки и сниженные тарифы на банковские операции. Использование нового продукта позволит активным пользователям экономить до 1000 грн ежемесячно.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба госбанка.

Основные преимущества для клиентов

Сервис предусматривает предоставление клиентам специальных цен и скидок на продукты, топливо, доставку посылок, а также на использование стриминговых платформ, среди которых Netflix, YouTube и Spotify. Наряду с этим подписчики получат пониженные или нулевые тарифы на банковские переводы, повышенный кэшбек и более выгодные кредитные условия.

"Главная ценность подписки - в возможности экономить на сервисах, которыми люди пользуются каждый день. Для активного пользователя такая экономия может превышать стоимость самой подписки и давать экономию примерно до 1000 грн в месяц", - отмечает член правления Привата по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

По его словам, в продукте собрали то, чем люди пользуются ежедневно, поэтому клиент получает больше выгоды и от ежедневных покупок, и от пользования банком.

Другие условия для пользователей

Введение подписок не означает перевода стандартных услуг на платную основу. Клиенты, которым достаточно базовых функций, смогут и дальше пользоваться ими бесплатно, а для этого уровня банк дополнительно отменяет ряд комиссий.

"Подписка - это выбор клиента. Если человеку достаточно базовых банковских услуг, он может пользоваться бесплатным уровнем", - объясняет Мусиенко.

В настоящее время сервис находится в стадии закрытого бета-тестирования. Его запуск для всех клиентов банка запланирован на сентябрь.

Напомним, в июне ПриватБанк продлил срок действия пониженных тарифов на международные переводы в системе "Приват24". Льготные условия отправки и получения денег будут действовать до 31 августа 2026 года.