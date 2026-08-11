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ПриватБанк готує запуск сервісу підписок: які вигоди отримають клієнти

відділення ПриватБанку
ПриватБанк анонсував запуск нового сервісу / Вікіпедія

ПриватБанк запускає новий сервіс підписок, який дозволить клієнтам отримувати знижки на щоденні покупки та знижені тарифи на банківські операції. Використання нового продукту дасть змогу активним користувачам заощаджувати до 1000 грн щомісяця.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба держбанку.

Основні переваги для клієнтів

Сервіс передбачає надання клієнтам спеціальних цін і знижок на продукти, пальне, доставку посилок, а також на користування стрімінговими платформами, серед яких Netflix, YouTube та Spotify. Поряд із цим передплатники отримають знижені або нульові тарифи на банківські перекази, підвищений кешбек та вигідніші кредитні умови.

"Головна цінність підписки — у можливості економити на сервісах, якими люди користуються щодня. Для активного користувача така економія може перевищувати вартість самої підписки і давати економію приблизно до 1000 грн у місяць", — зазначає член правління Привату з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

За його словами, у продукт зібрали те, чим люди користуються щодня, тому клієнт отримує більше вигоди і від щоденних покупок, і від користування банком.

Інші умови для користувачів

Запровадження підписок не означає переведення стандартних послуг на платну основу. Клієнти, яким достатньо базових функцій, зможуть і надалі користуватися ними безкоштовно, а для цього рівня банк додатково скасовує низку комісій.

"Підписка — це вибір клієнта. Якщо людині достатньо базових банківських послуг, вона може користуватися безкоштовним рівнем", — пояснює Мусієнко.

Наразі сервіс перебуває на стадії закритого бета-тестування. Його запуск для всіх клієнтів банку заплановано на вересень.

Нагадаємо, у червні ПриватБанк подовжив термін дії знижених тарифів на міжнародні перекази у системі "Приват24". Пільгові умови відправлення та отримання грошей діятимуть до 31 серпня 2026 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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