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ПриватБанк подовжив пільгові тарифи на міжнародні перекази до кінця серпня: як це працює

ПриватБанк
ПриватБанк подовжив пільгові тарифи на міжнародні перекази / Shutterstock

ПриватБанк подовжив термін дії знижених тарифів на міжнародні перекази у системі "Приват24". Пільгові умови відправлення та отримання грошей діятимуть до 31 серпня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба банку.

Протягом цього періоду комісія за переказ коштів з карток іноземних банків на картки ПриватБанку становить 1% від суми, тоді як стандартний тариф складає 1,5%. При відправленні грошей з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки комісія зменшилася з 2% до 1% від суми переказу, але мінімальний розмір плати залишився незмінним і становить 50 грн.

Як це працює?

Щоб відправити переказ з картки закордонного банку на картку ПриватБанку через додаток або вебверсію "Приват24", потрібно виконати такі дії:

  • відкрити меню "Переказ на картку" або натиснути кнопку "Переказати"; 
  • ввести реквізити іноземної картки; 
  • вибрати картку ПриватБанку для зарахування коштів; 
  • вказати суму та підтвердити операцію.

Для відправлення коштів з України на закордонну картку алгоритм у "Приват24" є аналогічним:

  • перейти в меню "Переказ на картку" або натиснути "Переказати"; 
  • заповнити дані закордонної картки або вибрати її з готового шаблону; 
  • зазначити суму та підтвердити транзакцію.

Міжнародні перекази з України можна здійснювати лише з валютних карток ПриватБанку, які відкриті у доларах або євро.

Нагадаємо, ПриватБанк та міжнародна платіжна система Paysera розпочали спільну роботу, яка дозволяє користувачам мобільного додатка Paysera здійснювати грошові перекази в Україну через систему PrivatMoney.

Автор:
Тетяна Ковальчук