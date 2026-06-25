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ПриватБанк подовжив пільгові тарифи на міжнародні перекази до кінця серпня: як це працює
ПриватБанк подовжив термін дії знижених тарифів на міжнародні перекази у системі "Приват24". Пільгові умови відправлення та отримання грошей діятимуть до 31 серпня 2026 року.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба банку.
Протягом цього періоду комісія за переказ коштів з карток іноземних банків на картки ПриватБанку становить 1% від суми, тоді як стандартний тариф складає 1,5%. При відправленні грошей з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки комісія зменшилася з 2% до 1% від суми переказу, але мінімальний розмір плати залишився незмінним і становить 50 грн.
Як це працює?
Щоб відправити переказ з картки закордонного банку на картку ПриватБанку через додаток або вебверсію "Приват24", потрібно виконати такі дії:
- відкрити меню "Переказ на картку" або натиснути кнопку "Переказати";
- ввести реквізити іноземної картки;
- вибрати картку ПриватБанку для зарахування коштів;
- вказати суму та підтвердити операцію.
Для відправлення коштів з України на закордонну картку алгоритм у "Приват24" є аналогічним:
- перейти в меню "Переказ на картку" або натиснути "Переказати";
- заповнити дані закордонної картки або вибрати її з готового шаблону;
- зазначити суму та підтвердити транзакцію.
Міжнародні перекази з України можна здійснювати лише з валютних карток ПриватБанку, які відкриті у доларах або євро.
Нагадаємо, ПриватБанк та міжнародна платіжна система Paysera розпочали спільну роботу, яка дозволяє користувачам мобільного додатка Paysera здійснювати грошові перекази в Україну через систему PrivatMoney.