Перекази з Європи без комісії: ПриватБанк запустив відправку грошей через додаток Paysera

ПриватБанк та міжнародна платіжна система Paysera розпочали спільну роботу, яка дозволяє користувачам мобільного додатка Paysera здійснювати грошові перекази в Україну через систему PrivatMoney.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба банку.

Інтеграція сервісів дає можливість відправникам переказувати кошти в євро на валютні або гривневі рахунки ПриватБанку або на гривневі рахунки будь-яких інших українських банків. Отримувачі на території України можуть забрати кошти в євро, а також в українських гривнях.

"Ми робимо все можливе, щоб українці за кордоном мали зручні та надійні інструменти для допомоги своїм рідним. Інтеграція PrivatMoney у мобільний додаток Paysera суттєво спрощує процес відправки коштів та забезпечує миттєве зарахування", — відзначив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Для відправки переказу через мобільний додаток Paysera необхідно виконати таку послідовність дій:

увійти в особистий акаунт;

перейти в розділ "Перекази";

вибрати функцію "Новий переказ"; натиснути на кнопку PrivatMoney;

обрати варіант відправлення IBAN або "Готівка";

ввести анкетні дані та підтвердити фінансову операцію.

При виборі переказу за міжнародними реквізитами (IBAN) із зазначенням номера рахунку одержувача, гроші надходять на картку автоматично. При виборі типу "Готівка" система створює контрольний номер, який відправник має передати отримувачу в Україні для зняття грошей.

Зарахування та виплата цих міжнародних переказів на картки ПриватБанку проводяться без стягнення комісії з отримувача. Забрати гроші дистанційно можна через додаток Приват24, вебверсію Приват2, термінали самообслуговування або банкомати ПриватБанку. Також клієнти можуть оформити виплату через службу підтримки за номером 3700, чат "Допомога Онлайн" або у відділеннях банку.

Довідково

Paysera — це литовська фінтех-компанія, заснована у 2004 році, яка діє як ліцензована установа електронних грошей (EMI). Вона надає послуги відкриття мультивалютних рахунків, здійснення міжнародних переказів та конвертації валют для приватних осіб і бізнесу в Європейському Союзі.

Нагадаємо, ПриватБанк спільно з Visa запустив програму кешбеків для клієнтів, які здійснюють або отримують міжнародні грошові перекази на картки Visa.