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Зеленський підписав закон про вільну торгівлю з Туреччиною: що зміниться для українського бізнесу

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між урядами України та Турецької Республіки.

Як інформує Delo.ua, інформація про підписання з’явилася на офіційному сайті Верховної Ради в картці відповідного законопроєкту.

Що передбачає угода про вільну торгівлю

Документ закладає основу для створення повноцінної зони вільної торгівлі між обома державами відповідно до стандартів та правил Світової організації торгівлі (СОТ).

Основні положення угоди передбачають:

  • Зниження та скасування мит: Україна та Туреччина за погодженими графіками поступово зменшуватимуть або повністю скасовуватимуть ввізні мита на більшість товарних груп, а також усуватимуть інші торговельні бар’єри.
  • Лібералізація ринку послуг: угода охоплює не лише торгівлю товарами, а й визначає прозорі правила доступу до ринку послуг, встановлюючи національний режим та взаємні зобов'язання.
  • Спрощення митниці: сторони спростять митні процедури, посилять співпрацю у сфері фітосанітарного контролю, технічного регулювання та захисту прав інтелектуальної власності.

Захист національного виробника 

Закон окремо визначає механізми застосування антидемпінгових, компенсаційних та захисних заходів у разі, якщо зростання імпорту загрожуватиме національним виробникам.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за цей закон 14 липня цього року. Очікується, що документ сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами. 

Автор:
Тетяна Бесараб