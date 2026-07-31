Держбанки продають ТРЦ Gulliver у Києві за понад $200 млн: коли відбудеться аукціон

Наглядові ради державних Ощадбанку та Укрексімбанку ухвалили рішення про відкритий продаж багатофункціонального комплексу (БФК) Gulliver у Києві — одного з найбільших об'єктів комерційної нерухомості в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Ощадбанку.

Офіційне оголошення лота відбудеться на початку вересня 2026 року. Стартова ціна об'єкта становитиме 207 млн доларів США.

Реалізація активу проходитиме через електронну систему Prozorro.Продажі для забезпечення максимальної прозорості та конкуренції серед інвесторів.

"Для нас це насамперед історія про інвестиції. Продаж Gulliver стане важливим сигналом для українських та міжнародних інвесторів, що в Україні працюють правові механізми захисту прав кредиторів, а великі інвестиційні активи можуть повертатися на відкритий ринок і реалізовуватися прозоро та на конкурентних умовах", — підкреслив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

Детальні умови участі в аукціоні, точну дату проведення торгів та порядок подання заявок державні банки оприлюднять одночасно з публікацією лота у вересні.

Про Gulliver

Gulliver — один із найвідоміших і найбільших багатофункціональних комплексів столиці загальною площею понад 157 тис. кв. м, який поєднує сучасний торговельно-розважальний та бізнес-центр. Комплекс розташовано у самому центрі Києва поруч із трьома станціями метро.

Він має щоденний пішохідний потік понад 150 тисяч осіб. Сформований пул міжнародних і українських орендарів, висока транспортна доступність та потенціал подальшого розвитку роблять його одним із найпривабливіших інвестиційних активів українського ринку нерухомості.

Що передувало

Нагадаємо, 26 липня 2025 року державні банки отримали право власності на торгово-офісний комплекс "Гулівер" – після завершення процедури примусового стягнення іпотеки через борги власника, тобто компанії "Три О".

Ощадбанку належить 80%, а Укрексімбанку – 20%. Причиною стало те, що позичальник припинив обслуговування кредитів, які брав ще у 2006 році, а ТРЦ був забезпеченням за кредитами. При цьому, як пізніше заявив голова Ощадбанку, навіть після переходу активу у власність банків залишок непогашеного боргу ТОВ "Три О" перевищував $300 млн.

30 жовтня 2025 року торговельно-офісний комплекс Gulliver тимчасово припинив роботу. Це рішення було ухвалено задля безпеки відвідувачів і орендарів, а також для запобігання аварійним і техногенним ситуаціям. З 1 лютого 2026 року ТРЦ повністю відновив роботу для всіх орендарів та відвідувачів.