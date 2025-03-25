Ощадбанк розпочав процес стягнення майна столичного БЦ Gulliver за борги

Державний Ощадбанк розпочав процес стягнення майна столичного бізнес-центру Gulliver за несплату фінансових зобов’язань по кредиту.

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Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов в інтерв’ю виданню Delo.ua.

За його словами, станом на березень 2025 року компанія-власник бізнес-центру залишається найбільшим проблемним позичальником банку. Протягом 2024 року ситуація з обслуговуванням боргу перед Ощадбанком погіршилась.

"Після того, як БЦ Gulliver (який є заставою і єдиним джерелом погашення проблемного кредиту, що під час війни продовжував частково обслуговуватись) за рішенням суду був переданий до АРМА, платежі за кредитом зупинились", — розказує Сергій Наумов.

Платежі за кредитом зупинились з другої половини 2024 року. Станом на березень 2025 року ситуація з обслуговуванням боргу не покращилась.

Саме тому, наголошує співрозмовник Delo.ua, Ощадбанк розпочав процес стягування активу.

Керівництво Gulliver звинувачують у податкових порушеннях

9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема на ТРЦ Gulliver, через укладення фіктивних договорів з підконтрольними компаніями у 2019-2021 роках.

24 квітня того ж року Офіс генерального прокурора ініціював передачу ТРЦ Gulliver бізнесмена Віктора Поліщука, власника мережі "Ельдорадо", до Національного агентства з розшуку та менеджменту активів. Клопотання було подано до Шевченківського районного суду Києва в рамках кримінального розслідування БЕБ щодо ухилення керівництва ТРЦ від сплати податків.

3 червня суд розглянув клопотання ОГП про передачу ТРЦ в управління АРМА та задовольнив його в рамках кримінального провадження. Однак питання про реалізацію майна суд не вирішував. Прокурор уточнив, що йшлося лише про передачу ТРЦ в управління АРМА, а не його продаж.

Нагадаємо, 10 січня 2025 року на платформі Prozorro відбувся аукціон на відбір управителя для ТРЦ Gulliver, де незалежний оцінювач, обраний на конкурсних засадах, встановив ринкову вартість об'єкта в 7,6 млрд гривень.

Проте станом на 20 березня АРМА відхилило всіх претендентів на управління ТРЦ Gulliver. Наразі АРМА готується до оголошення нового конкурсу та наголошує, що не допустить до управління ТРЦ "Гулівер" та іншими арештованими активами компанії, пов’язані з колишніми власниками або афілійовані з Росією.

Варто зазначити, що мінімальний щомісячний платіж від управління арештованим активом перевищує 17 млн грн. Це лише гарантована сума, навіть без урахування доходів. З огляду на прибутковість одного з найбільших ТРЦ столиці, фактичні надходження можуть бути значно вищими.

Про проблемних позичальників Ощадбанку та суди з росією, про банк Укрпошти та інших конкурентів Ощаду, про реальну ситуацію з кредитуванням під час війни, а також про гроші, жінок і штучний інтелект — читайте в інтерв’ю голови правління державного Ощадбанку Сергія Наумова для Delo.ua.